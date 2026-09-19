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Una asociación de víctimas de la dana pide que no se les olvide ni se pase página

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Alicante, 19 sep (EFE).- La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha participado este sábado en la conferencia política que el PSPV-PSOE celebra en Alicante, donde ha pedido que no se olvide ni se pase página de la dana de octubre de 2024, que costó la vida a 232 personas, y que se les escuche.

Álvarez ha intervenido en la mesa 'Proteger el territorio, proteger a las personas: dana, emergencias, clima, agua e infraestructuras', junto con directora genera de Protección Civil del Gobierno, Virginia Barcones; la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y dos expertos en urbanismo, así como en la presentación del libro 'Lágrimas de barro' de Carmen Amoraga.

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Álvarez, cuyo padre falleció en la dana, ha afirmado que "proteger a las personas sin proteger el territorio es inviable", y ha manifestado que las características del territorio valenciano no van a cambiar ni se puede mover a 800.000 personas, pero sí se puede cambiar "a las personas que gestionan".

Ha criticado la "falta de respeto institucional" por parte de la Generalitat, que, según ha denunciado, no les ha escuchado y en lugar de apoyarles, les ha maltratado, y ha insistido en que no se reunirán con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, mientras mantenga al expresident Carlos Mazón como diputado.

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"Necesitamos que no se olvide ni se pase página. No vamos a dejar que se pase -página-", ha advertido, y ha pedido "pensar mucho a la hora de meter la papeleta en la urna" porque según quien gobierna, ha dicho, "podemos vivir o no vivir".

Por su parte, la directora general de Protección Civil ha asegurado que para vivir en una comunidad "segura y resiliente, la única alternativa es que Diana Morant sea presidenta -de la Generalitat- para cambiar el enfoque" de la política de protección civil y emergencias.

Ha afirmado que para hacer frente a este tipo de fenómenos meteorológicos cada vez más adversos es necesario anticiparse y prepararse para minimizar el daño, y ha planteado "cómo nos va a proteger alguien que niega la realidad y la evidencia científica" del cambio climático.

Barcones ha advertido de que "el otoño pinta fatal" y de que en el futuro volverán a ocurrir fenómenos meteorológicos adversos, y ha abogado por la planificación a nivel municipal, por hacer simulacros para ver si los sistemas de emergencia son eficaces y por formar la población para que sepa qué hacer ante estas situaciones.

La comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ha incidido en la importancia de la preparación del territorio a través de la reconstrucción pero también en la parte de los avisos a la población, y ha afirmado que es "muy importante" quien está al frente de las instituciones.

Durante este sábado, los socialistas valencianos han celebrado una veintena de mesas en las que dirigentes socialistas han compartido espacio con miembros de la sociedad civil para recabar sus opiniones y conocimientos en cuestiones como la vivienda, el feminismo, la inmigración, el colectivo LGTBi o el autogobierno, entre otras.

En estos espacios han participado diputados, representantes del Gobierno y alcaldes, junto con profesores, médicos, enfermeras, abogadas, catedráticos o periodistas, además de los secretarios generales de UGT-PV, Tino Calero, y CCOO-PV, Ana García.

También algunos candidatos a diferentes alcaldías, como Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y candidata a la alcaldía de València; Trini Amorós (candidata en Alicante); Héctor Díez (Elche); Pere Rostoll (Benidorm); Andrés Campos (Torrent) o Lorena Zamorano (Alcoi). EFE

(foto)

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