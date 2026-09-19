Último entrenamiento para resolver quién acompañará a Valverde en el doble pivote

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Madrid, 19 sep (EFE).- El Real Madrid completó este sábado su último entrenamiento antes de visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en una sesión en la que José Mourinho terminó de perfilar su once para dicho encuentro con la principal duda de quién acompañará a Fede Valverde en el doble pivote.

El portugués, quien no sufre la plaga de lesiones que sí tuvo el equipo las dos pasadas temporadas, superando las 60 en cada una de ellas, contó con todos sus futbolistas a excepción de tres bajas heredadas: Rodrygo Goes, Ferland Mendy y Éder Militao. Bajas de larga duración que continuaron sus respectivos procesos de recuperación.

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Entrenamiento en la víspera del derbi de este domingo (16:15 horas CEST, -2 GMT), en una semana de dos partidos y antes de afrontar el primer, y novedoso, al ser de tres semanas, parón internacional de la temporada.

Durante los 15 minutos abiertos a la prensa, los jugadores llevaron a cabo los habituales ejercicio de activación sobre el césped y rondos.

Lo importante pasa por la cabeza de Mourinho y de su cuerpo técnico, para definir el once titular del derbi. Alineación encarrilada a falta de un centrocampista que se imponga al resto para hacer pareja con Valverde. Bernardo Silva, Tchouaméni y Camavinga son las opciones que maneja el técnico.

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Los tres se ejercitaron, participando en el mismo rondo, como es habitual, con normalidad y aguardan la decisión del técnico. EFE