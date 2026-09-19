19/09/2026 AV.-Torró (PSOE) reprocha a Vivas que siga las órdenes de Feijóo: "Es un mal virus que está infectando a sus dirigentes". La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reprochado al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que siga las "órdenes" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la gestión de la crisis migratoria y ha advertido de que el líder de la oposición es "un mal virus que está infectando no solo la política española, sino también a sus dirigentes". COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ALICANTE POLÍTICA Roberto Plaza/Europa Press

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La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reprochado al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que siga las "órdenes" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la gestión de la crisis migratoria y ha advertido de que el líder de la oposición es "un mal virus que está infectando no solo la política española, sino también a sus dirigentes".

De este modo lo ha expresado en su intervención durante la apertura de la Conferencia Política del PSPV-PSOE, que se celebra este fin de semana en Alicante, desde donde ha preguntado a Feijóo "por qué Vivas y el PP están compitiendo con la ultraderecha de Vox" y han "abandonado los intereses de los ceutíes para mirar por los suyos".

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En esta línea, ha cargado contra Vivas por haber "pasado de tirar del carro junto al Gobierno, como había hecho en otras ocasiones, a poner palos en las ruedas" en la gestión de la crisis migratoria, algo que ha calificado de "lamentable". Frente a ello, ha reivindicado que España necesita una oposición "seria y con sentido de Estado". "Si no quiere colaborar, al menos que no ponga las cosas difíciles", ha pedido al PP.

Además, Torró ha reivindicado que el Gobierno de España que preside Pedro Sánchez está "en buscar la solución a cada problema", también en el caso de Ceuta, mientras que ha denunciado que el PP lo está en "poner un problema a cada solución". "Y su respuesta comodín siempre es la misma: pedir elecciones, no saben otra cosa", ha censurado.

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((Seguirá ampliación))