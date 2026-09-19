Tony Arbolino, el más rápido de Moto2, en una sesión prácticamente nula

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El italiano Tony Arbolino (Kalex) fue el más rápido de una segunda sesión de entrenamientos prácticamente nula del Gran Premio de Austria de Moto2, que se ha disputado en el circuito Red Bull de Spielberg.

Como ya sucediese en Moto3, fueron muchos los pilotos de Moto2, sobre todo los que tienen opciones en el campeonato, los que decidieron tomárselo con calma, sin salir a una pista que estaba más mojada que seca y que podía propinar no pocos sustos a los que decidiesen 'probar suerte'.

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Pero sí sorprendió la presencia en pista del líder del mundial, el español Manuel González (Kalex), que fue de los que decidió salir aunque para completar escasamente cuatro vueltas, junto a sus compatriotas Daniel Muñoz (Kalex), Xabi Zurutuza (Forward) y José Antonio Rueda (Kalex) o el turco Deniz Öncü (Boscoscuro).

En el último tercio de esta segunda tanda libre fueron muchos los pilotos que decidieron ingresar en pista, más focalizados en practicar la salida al concluir la sesión, que en hacer un buen tiempo, que apenas marcaron trece de los pilotos de la categoría.

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Ese fue el caso, entre otros, del italiano Tony Arbolino (Kalex), el estadounidense Joe Roberts (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), el japonés Taiyo Furusato (Kalex) o los españoles Marcos Ramírez (Forward), Sergio García Dols (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro) y Arón Canet (Boscoscuro).

La categoría registró las bajas del español Ángel Piqueras, que regresó a España el mismo viernes para poder ser intervenido de una pequeña fractura en la mano derecha, y el neerlandés Collin Veijer, con una fractura en su clavícula izquierda, ambos lesionados durante la primera jornada de entrenamientos. EFE

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