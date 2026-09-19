Terzic: “La primera parte fue nuestro peor rendimiento en lo que va de temporada”

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Bilbao, 19 sep (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, se mostró crítico tras no pasar del empate sin goles en San Mamés en el derbi contra el Deportivo Alavés y afirmó con contundencia que “la primera parte fue nuestro peor rendimiento en lo que va de temporada”.

“Si me preguntas si hoy estoy contento y satisfecho con la forma en que jugamos, la respuesta es un no rotundo”, afirmó el alemán, insatisfecho con el desempeño de su equipo. “Estuvimos muy imprecisos con el balón. No hicimos las cosas que veníamos haciendo las últimas semanas”, relató.

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El preparador rojiblanco lamentó especialmente que en este derbi su equipo no dio “el nivel que mostramos en los entrenamientos”. “Al ver lo bien que trabajamos en los entrenamientos, me decepciona un poco el traslado al estadio, porque el equipo trabajó muy bien esta semana, y esto es algo con lo que no estoy contento”, añadió.

El Athletic fue dominador del balón en gran parte del partido, pero apenas creó peligro claro sobre la portería babazorra. “No es suficiente estar en el primer tercio o en el segundo tercio; necesitamos trasladar esto al último tercio. El segundo y el primer tercio, junto con una buena defensa, te dan un punto, pero el último tercio es el que te da los tres puntos. Y esto es algo que debemos mejorar, no solo con los centrocampistas, sino como equipo completo”, aseveró Terzic.

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“Puedo decir que mantuvimos la portería a cero por tercera vez en los últimos cuatro partidos y que no hemos perdido en cuatro partidos. Pero no creo que queramos ser un equipo que solo mantiene la portería a cero”, espetó el técnico del Athletic. “Queremos ser un equipo completo, y para ser un equipo completo necesitas crear más situaciones de peligro de las que creamos hoy”, reiteró.

En relación al penalti lanzado y fallado por Sancet, Edin Terzic explicó fue una decisión técnica ya que “nosotros decidimos, porque también entrenamos los penaltis". "Este fue el primero y lo vi fallar. Oihan tiene un remate increíble y se suponía que hoy era nuestro lanzador de penaltis número uno, y nada ha cambiado. Hoy falló, es fútbol”, concluyó. EFE

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FRC/jl