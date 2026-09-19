Espana agencias

Terzic: “La primera parte fue nuestro peor rendimiento en lo que va de temporada”

Guardar

Bilbao, 19 sep (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, se mostró crítico tras no pasar del empate sin goles en San Mamés en el derbi contra el Deportivo Alavés y afirmó con contundencia que “la primera parte fue nuestro peor rendimiento en lo que va de temporada”.

“Si me preguntas si hoy estoy contento y satisfecho con la forma en que jugamos, la respuesta es un no rotundo”, afirmó el alemán, insatisfecho con el desempeño de su equipo. “Estuvimos muy imprecisos con el balón. No hicimos las cosas que veníamos haciendo las últimas semanas”, relató.

PUBLICIDAD

El preparador rojiblanco lamentó especialmente que en este derbi su equipo no dio “el nivel que mostramos en los entrenamientos”. “Al ver lo bien que trabajamos en los entrenamientos, me decepciona un poco el traslado al estadio, porque el equipo trabajó muy bien esta semana, y esto es algo con lo que no estoy contento”, añadió.

El Athletic fue dominador del balón en gran parte del partido, pero apenas creó peligro claro sobre la portería babazorra. “No es suficiente estar en el primer tercio o en el segundo tercio; necesitamos trasladar esto al último tercio. El segundo y el primer tercio, junto con una buena defensa, te dan un punto, pero el último tercio es el que te da los tres puntos. Y esto es algo que debemos mejorar, no solo con los centrocampistas, sino como equipo completo”, aseveró Terzic.

PUBLICIDAD

“Puedo decir que mantuvimos la portería a cero por tercera vez en los últimos cuatro partidos y que no hemos perdido en cuatro partidos. Pero no creo que queramos ser un equipo que solo mantiene la portería a cero”, espetó el técnico del Athletic. “Queremos ser un equipo completo, y para ser un equipo completo necesitas crear más situaciones de peligro de las que creamos hoy”, reiteró.

En relación al penalti lanzado y fallado por Sancet, Edin Terzic explicó fue una decisión técnica ya que “nosotros decidimos, porque también entrenamos los penaltis". "Este fue el primero y lo vi fallar. Oihan tiene un remate increíble y se suponía que hoy era nuestro lanzador de penaltis número uno, y nada ha cambiado. Hoy falló, es fútbol”, concluyó. EFE

FRC/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

El tribunal concluyó que ambos pueden cubrir los gastos de sus hijos y mantuvo el reparto de las cargas comunes

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

El derbi enfrenta a dos aspirantes que buscan recortar distancia con el Barcelona antes del parón internacional

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

“No hay más gente mala en una barriada de Soweto que en un barrio rico de Estados Unidos”: 16 años contando el mundo han enseñado a este periodista a dudar de todo

Así lo cuenta Javier Brandoli en ‘Carbonara con nata’, un libro que recoge historias de África, Asia, América Latina y Europa

“No hay más gente mala en una barriada de Soweto que en un barrio rico de Estados Unidos”: 16 años contando el mundo han enseñado a este periodista a dudar de todo

El pueblo de Murcia al que siempre vuelve Javier Calvo, director de ‘La bola negra’: calas vírgenes, un castillo medieval y paisajes de película

Ubicado en el límite con Almería, Águilas combina historia milenaria, imponentes fortalezas y calas protegidas

El pueblo de Murcia al que siempre vuelve Javier Calvo, director de ‘La bola negra’: calas vírgenes, un castillo medieval y paisajes de película

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

“El plan ruso, según las evaluaciones de inteligencia, incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania, incluida Polonia”, afirmó el líder polaco, Donald Tusk

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de la bomba de agua en los coches: “Si no se mueve, no vale para nada”

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

ECONOMÍA

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”