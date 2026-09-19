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Sumar recrimina al Supremo que cuestione si las personas que salieron de España huyendo del franquismo sean exiliados

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El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha recriminado al Tribunal Supremo que cuestione que, como presume la instrucción del Ministerio de Justicia para la aplicación de la conocida como 'ley de nietos', todas las personas que salieron de España tras la Guerra Civil "huyendo del franquismo" puedan ser consideradas "exiliados".

En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Santiago ha justificado la decisión de su grupo de aprovechar la Ley Orgánica de mejora de la Educación, que se tramita en el Congreso, para introducir una enmienda destinada a blindar el derecho a voto de los descendientes de exiliados.

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Con esta propuesta persiguen dejar sin efecto la suspensión cautelar del Tribunal Supremo para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la dispoción de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos'.

SÓLO SE QUITA EL DERECHO A VOTO EN DICTADURAS

El también portavoz de Justicia de Sumar ha explicado que han utilizado la primera ley con rango orgánico de la que se cerraba el plazo para la presentación de enmiendas porque este es un tema "urgente", puesto que el Supremo ha tomado la, a su juicio, "inaceptable" decisión de "privar de un derecho fundamental a cientos de miles de españoles y españolas".

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Tras recordar que "que el derecho de voto en nuestro país sólo ha sido privado durante dictaduras" y poner en duda la constitucionalidad de la resolución del alto tribunal, Santiago ha añadido que con su enmienda pretenden "solucionar las dudas jurídicas" de los magistrados.

Según su interpretación, el Supremo "no tiene claro" si las personas que salieron de España "huyendo del franquismo después de la guerra" lo hicieron "por motivos políticos" y "pueden ser considerados exiliados".

Esa es la presunción que se hace en la instrucción dictada por el Ministerio de Justicia para la aplicación de la 'ley de nietos' en la que se abre la puerta a considerar exiliados a todos los que salieron "que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955".

Santiago ha censurado que al tribunal no le parezca "suficiente" la instrucción que así lo establece, "pese a ser idéntica" a la que estuvo en vigor tras la Ley de Memoria Histórica de 2007 sin que ningún tribunal cuestionara su validez".

Y, para evitar que el Supremo "tenga dudas" sobre la validez de esa presunción "atendiendo a un determinado rango legal", han optado por incluirla en la propia Ley de Memoria Democrática a través de la enmienda presentada a la citada ley educativa. "Va a tener el máximo rango legal y como tal el Tribunal Supremo lo que tiene que hacer es cumplir la ley", ha apostillado.

LA INFLUENCIA DEL "PARTIDO DE LAS TOGAS"

Además, Santiago ha lamentado que desde algunos sectores de la judicatura se estén emitiendo "constantemente resoluciones realmente inexplicables" como esta de Supremo. "Existe un sector de la judicatura, afortunadamente no mayoritario pero sí con mucha influencia" al que la ciudadanía identifica como el partido de las togas", ha señalado.

Desde su punto de vista, estos sectores contribuyen a "una degradación del servicio público de la Justicia, que sale adelante día a día gracias al esfuerzo de miles de jueces y juezas y de otros funcionarios y servidores públicos, no siempre con todos los recursos necesarios para que funcione bien".

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EuropaPress

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