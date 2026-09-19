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Piden procesar por terrorismo a autor apuñalamientos en Vallecas:" Voy a matar cristianos"

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Madrid, 19 sep (EFE).- La Fiscalía ha pedido que se procese al autor de los apuñalamientos a tres viandantes y a uno de los policías que intervino en su detención en el barrio madrileño de Vallecas, el 22 de noviembre de 2025, por cuatro delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa. Considera que su motivación fue de carácter yihadista: "Matar cristianos".

En su escrito a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal José Perals sostiene que el imputado, Mohamed A.E.K.B, "como consecuencia de sus creencias religiosas islámicas y con la finalidad de atacar a los cristianos en general, decidió matar con un cuchillo al azar a personas que se encontraban en la vía pública".

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“Voy a morir. Este es el final para todos, tengo que matar cristianos, mamá ayúdame, me tengo que purificar, tú te tienes que purificar”, le trasladó a su madre en una videollamada que le hizo a las tres de la madrugada, horas antes de los ataques, y en la que la mujer observó que su hijo tenía arañazos en los brazos.

Dos de los ataques a transeúntes se produjeron sobre las 13:45 horas en la calle Martínez de la Riva. A su primera víctima se le acercó "por la espalda de forma rápida y sorpresiva" y le clavó un cuchillo en la zona superior de la espalda. La herida no fue de mayor gravedad porque llevaba la solapa de la chaqueta subida, apunta el fiscal en su escrito.

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De forma casi simultánea el atacante se aproximó también por la espalda a su segunda víctima, un hombre al que le clavó el cuchillo en la zona occipital de la cabeza. Fue trasladado en ambulancia al hospital donde fue atendido de sus heridas.

El tercer ataque se produjo unos minutos después en la calle del Párroco Don Emilio Franco, donde "de manera súbita" le intentó clavar el cuchillo a la altura del corazón a un hombre que paseaba por la vía. Aunque logró bloquear la cuchillada con el antebrazo y solo le ocasionó una lesión superficial en el tórax, el ataque le ha dejado como secuela un trastorno por estrés postraumático.

Tras estos hechos, sobre las 16:45 horas de ese mismo día, cuatro agentes de la Policía Nacional acudieron a un domicilio de la calle Peña de la Atalaya, al ser alertados de que en su interior se encontraba una persona muy agresiva. A su llegada, el hermano del presunto atacante les contó que le había echado a él de casa y que temía por su integridad física.

Los agentes vieron desde la ventana del domicilio que portaba un cuchillo y uno de ellos trató de hablar con él, a lo que éste respondió: “Os voy a matar a todos, vais a morir hoy, entrad que vais a morir o voy yo a por vosotros, Allahu Akbar”.

Para facilitar el acceso de los agentes al domicilio, el hermano les abrió con sus llaves y en ese momento el sospechoso salió de una habitación y se quedó en el marco de la puerta de acceso al salón en actitud amenazante.

Tras cerrar la puerta para evitar que les atacara o huyera, fracturó el cristal de la ventana que da al patio de la corrala del edificio y trató de acometer con el cuchillo contra uno de los agentes que se encontraba en esa zona.

Después volvió al dormitorio, empezó a rezar en árabe alzando la voz y "de forma sorpresiva salió con el cuchillo en la mano en alto a la carrera" hacia la puerta de entrada donde estaban los policías.

Al abalanzarse sobre el escudo de uno de ellos, el compañero que estaba junto a él realizó dos disparos con su arma reglamentaria "en una situación de extrema violencia, ya que estaban cuerpo a cuerpo". Mohamed cayó abatido y tuvo que ser trasladado al hospital donde permaneció ingresado hasta que meses después fue trasladado a prisión.

Durante la intervención policial, el atacante llevaba también en otra mano un Corán y a gritos decía: “El profeta Mahoma me ha hablado y me ha dicho que hoy es el día del juicio final, no me fio, sois muchos, os voy a matar, ya he vivido mucho, entrar y pegarme un tiro, vosotros sois los culpables de todo lo que está pasando en Palestina y por eso tenéis que morir todos”.

En el registro de domicilio, fue encontrado el Coran de color verde que portaba y que estaba abierto por la sura Al Bakara, también conocida como la sura de la Vaca, una de las "más empleadas por los violentos en justificación de la yihad", destaca el fiscal.

También fue hallado un manuscrito en árabe en el que se expone la curación islámica, que se basa en la lectura de versículos del Corán y se puede definir también como el “exorcismo islámico” con la finalidad de "echar los espíritus malos".

El hermano del investigado facilitó además un vídeo de su hermano que grabó con su teléfono móvil momentos antes de la intervención policial y en el que el atacante profiere a gritos consignas islámicas y reitera que es el día del juicio final.

Cuando el investigado declaró ante la juez y el fiscal, alegó en su descargo que actuó bajo los efectos de las drogas, ya que ese día, según él mismo manifestó, se había fumado más de veinte porros.EFE

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