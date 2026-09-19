Patxi López acusa a PP y Vox de "aprovecharse" de la crisis de Ceuta "para seguir atacando al Gobierno"

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El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha acusado este sábado a PP y Vox de "aprovecharse" de la crisis por la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta para "seguir atacando al Gobierno". A su juicio, hay una "diferencia" entre estas dos formaciones y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "pone soluciones", ha defendido.

Así lo ha indicado durante la Conferencia Política del PSPV-PSOE, que se celebra este fin de semana en la Universidad de Alicante (UA), donde ha participado en el acto '¿Por qué fuimos y seguimos siendo necesarios?' junto con la alcaldable socialista en Sant Joan d'Alacant, Esther Donate. Entre otros, les han arropado la ministra y candidata de los socialistas valencianos a presidir la Generalitat, Diana Morant, y el ministro de Hacienda, Arcadi España.

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López ha reprochado a PP y Vox que propongan una idea "ilegal" e "inhumana" con los migrantes, ya que piden "echarlos a todos", algo que "no" permite la ley en España, según ha subrayado. También ha afeado a los 'populares' que "ni una" comunidad autónoma donde gobiernan quiera acoger a menores no acompañados. "Qué poca memoria tienen", ha espetado a ambas formaciones.

Posteriormente, ha dicho que los 'populares' no tienen ni "propuestas" ni "alternativa", sino únicamente "ansias de poder". "Se van a frustrar otra vez, porque, otra vez, les vamos a ganar", ha señalado, al tiempo que ha criticado que los 'populares', liderados por Alberto Núñez Feijóo, vayan "de la mano" de "negacionistas" del cambio climático y la violencia machista, en alusión al partido de Santiago Abascal (Vox).

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"ESO ES MUY DE GOEBBELS"

Por otro lado, considera que PP y Vox quieren "deshumanizar" a Sánchez y que eso "es muy de Goebbels, muy del manual de comunicación de los nazis". También ha resaltado que "solo" hay alguien en el mundo "capaz de enfrentarse" a líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el de Rusia, Vladímir Putin; o el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu: "Se llama Pedro Sánchez".

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López ha criticado a los que, según ha manifestado, quieren llegar al Gobierno para "cambiar de régimen" y "destrozar" lo que "ha costado conseguir", ante lo que ha pedido a los socialistas ganar el "debate de la calle" y hacer un "no pasarán". "No hay nada más valioso en este partido que un militante", ha indicado.

Sobre la reciente victoria de Alternativa por Alemania (AfD) en la región de Sajonia-Anhalt, ha lamentado que haya ganado esos comicios un partido "abiertamente nazi" y ha dicho que el canciller alemán, Friedrich Merz, dos días después de ese triunfo "les plantó cara". En este punto, ha afirmado que Vox "lleva en su programa la remigración" y ha acusado al PP de incluir "en sus gobiernos" a los de Abascal y sus políticas.

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El portavoz ha sostenido que los socialistas ganarán las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales, se ha referido a Morant como la próxima presidenta de la Generalitat y ha defendido los proyectos impulsados con "firma" socialista en la historia reciente de España. En este punto, ha criticado al expresidente del Gobierno José María Aznar, al que acusa, junto al PP, de dar lecciones "todo el día". Durante su intervención en el acto, también ha reconocido que "queda mucho por hacer" en políticas como, por ejemplo, la vivienda.