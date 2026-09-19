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Pacheta: "El Leganés es muy buen equipo, con muchas alternativas”

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Granada, 19 sep (EFE).- El entrenador del Granada, José Rojo ‘Pacheta’, indicó que el Leganés, al que visitan este domingo en la sexta jornada de LaLiga Hypermotion, es un “muy buen equipo” que tiene “muchas alternativas”, aunque cree que su escuadra está “compitiendo bien” y está esperanzado en lograr “un buen resultado” en Butarque.

“Tenemos que insistir en nuestro camino, sabiendo en lo que erramos y en lo que tenemos que mejorar”, declaró este sábado en rueda de prensa Pacheta, quien pidió a los suyos “insistir y conocer los errores para no cometerlos”.

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El técnico burgalés confió en que el Granada tenga en Butarque “el nivel de activación óptimo para competir” ante “un muy buen equipo, con muchas alternativas”, y así poder "lograr un buen resultado".

“Tenemos un plan de partido para ir a ganar; tendremos que pelear y trabajar. Estamos en una liga en la que puedes ganar o perder contra cualquiera porque es muy competida”, agregó el entrenador rojiblanco.

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Aseguró que siguen "trabajando con toda la ilusión del mundo" y que ve "al equipo conectado e inquieto en el crecimiento" que tiene, por lo que consideró que están "en una línea de trabajo acertada”.

Pacheta también se refirió a Luca Zidane, exguardameta del Granada ahora en el Leganés, y destacó que "es un gran futbolista y un gran profesional" al que desea "lo mejor" y que "le vaya genial en la vida y en su profesión”.

El técnico no está preocupado con las bajas ni para este partido ni para los próximos al tener futbolistas internaciones, pues dijo que en su plantilla cuenta “con alternativas” y con “dos o tres jugadores por posición”.

"Cada jugador merece y necesita un trato distinto, e intentamos hacer crecer a cada uno de la mejor forma posible. Hay que ser elásticos y a cada uno lo tratamos de forma distinta”, comentó sobre la progresión individual de los jóvenes del plantel granadinista. EFE

jag/cc/og

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