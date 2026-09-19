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Multitudinaria concentración de rechazo a la agresión a dos activistas en Oviedo

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Oviedo, 19 sep (EFE).- La plaza del Ayuntamiento de Oviedo se ha llenado este sábado en una nueva concentración de repulsa por la agresión sufrida por dos activistas de izquierda en las fiestas de San Mateo de la capital asturiana a manos de un grupo de jóvenes que ya han sido detenidos.

La concentración ha sido convocada por la Asamblea Moza d'Asturies (AMA), entidad a la que pertenecen las dos víctimas, Rubén Rosón y Jorge Fernández.

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Al grito de 'Asturias será la cuna del fascismo', 'No estáis solos' y 'Canteli, dimisión', los participantes en la concentración, unos 2.500 según la Policía Nacional, han mostrado su respaldo a los dos agredidos.

Para Rosón, las muestras de apoyo indican que en Asturias "hay una luz que alumbra al mundo entero para apartar las sombras de la ultraderecha" tras pedir al alcalde de la capital asturiana, Alfredo Canteli, que "se marche ya" por el ser el "último vecino de Oviedo en condenar la paliza, obligado por la presión".

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"Les vamos a parar los pies a los fascistas", ha dicho, por su parte, Fernández, quien ha advertido de que se ha pasado de "los discursos de odio a la normalización de la violencia".

Tras la concentración, el colectivo Fiestes Populares ha organizado el festival musical 'Somos Más' en la plaza de la Catedral, con actuaciones de varios artistas, entre ellos Rozalén y Rodrigo Cuevas.

La agresión se produjo en la madrugada de día 11 en las fiestas de San Mateo, después de que varios jóvenes arrancaran una pancarta contra el racismo y un faldón con la bandera arcoíris -símbolo LGTBI- de una caseta en la que se encontraban las víctimas, exrepresentantes de Podemos.

La Policía Nacional detuvo a cinco jóvenes por la agresión, que, tras pasar a disposición judicial, fueron puestos en libertad provisional con una orden de alejamiento respecto a las víctimas, mientras que un sexto joven fue identificado y localizado en el extranjero, donde se encuentra estudiando.

Las primeras palabras que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, pronunció sobre estos hechos, al referirse a la agresión como una "anécdota" y decir que los agresores son "chavales jóvenes" y que no creía que fueran "tan mala gente", suscitaron polémica y los agredidos exigieron a los dirigentes del PP que censuraran estas declaraciones.

Tres días después, el regidor emitió un comunicado para condenar "de forma rotunda y sin ningún tipo de matiz cualquier forma de violencia, física o verbal, venga de donde venga y la ejerza quien la ejerza" y trasladar su apoyo "en lo personal" a las dos víctimas. EFE

(Foto)(Vídeo)

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