Miret: "Hemos mostrado una buena versión, pero nos queda mucho por aprender"

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Badalona (Barcelona), 19 sep (EFE).- El técnico del Asisa Joventut, Dani Miret, ha remarcado este sábado, tras derrotar al Kosner Baskonia (96-84) y clasificarse para la final de la Supercopa Endesa, que su equipo ha "mostrado una buena versión", aunque ha matizado que "aún quedan muchas cosas por aprender de cara a la final y el inicio de la Liga Endesa".

El entrenador catalán se ha mostrado feliz por alcanzar la primera final de la temporada. "Tenemos una oportunidad de levantar un título ante nuestra afición, y no será nada fácil. La primera imagen que mostremos será clave, hoy nos ha costado", ha asegurado.

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"Ante el Baskonia nos ha costado salir con confianza, con el paso de los minutos hemos mejorado nuestra versión, y nuestra afición nos ha empujado muchísimo, aspecto que es de agradecer siempre, y mañana les necesitaremos más", ha añadido.

Por último, Miret ha hablado de las claves de este triunfo. "Para mí, ha sido clave la entrada de Emir Sulejmanovic, que en la primera mitad no ha podido jugar mucho debido a las faltas, y ha sido uno de nuestros jugadores más peligrosos en la segunda mitad", ha zanjado. EFE

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