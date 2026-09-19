Más de 200 voluntarios de Más Madrid desplegarán este sábado en Vallecas (Madrid) el primer 'puerta a puerta' del curso

18/09/2026 Acción de 'puerta a puerta' de Más Madrid POLITICA MÁS MADRID

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Más de 200 voluntarios participarán este sábado en Puente de Vallecas en la primera acción de 'puerta a puerta' del curso político de Más Madrid, una jornada en la que la formación prevé llamar a 4.000 timbres en los barrios de San Diego y Numancia.

La iniciativa comenzará a las 10 horas desde la plaza de Puerto Rubio, antigua plaza Vieja, y tendrá como objetivo recabar las principales preocupaciones de los vecinos y mantener conversaciones directas sobre la situación de la ciudad, recoge la formación regionalista en un comunicado.

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Entre los 200 voluntarios hay personas que no militan en la organización. La formación ha enmarcado esta acción en su estrategia de movilización territorial ante las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2027.

Más Madrid ha señalado que, desde marzo, ha celebrado 41 jornadas de 'puerta a puerta' en las que asegura haber contactado con más de 10.000 viviendas. Con la acción de este sábado, el partido busca retomar esta actividad tras el verano y reforzar su presencia en los barrios.

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La convocatoria se produce después del lanzamiento esta semana de la aplicación 'Movimiento Madrid', una herramienta dirigida a organizar la participación de voluntarios en las acciones de los próximos meses.

Las siguientes jornadas de 'puerta a puerta' se celebrarán el 3 de octubre en el distrito de Latina y en municipios como Rivas-Vaciamadrid, Alcorcón, Pinto y Arroyomolinos.

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