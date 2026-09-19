Manuel Elvira y Filippo Celli, colíderes en Wentworth a falta de una jornada

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El español Manuel Elvira y el italiano Filippo Celli, ambos con 203 golpes totales (13 bajo par), colideran la clasificación del Campeonato BMW PGA, torneo del DP World Tour que se juega en Wentworth (Reino Unido), a falta de la cuarta y última ronda.

Manuel Elvira y Celli se auparon juntos al liderato tras hacer birdie en el último hoyos de la tercera jornada, en la que compartieron el penúltimo partido.

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El cántabro acabó el día con una vuelta de 68 (-4) con cinco birdies por un solo bogey, y el segundo con 69 (-3) con cuatro birdies y un borrón.

Ambos jugadores llegan a la jornada de cierre con un impacto menos que el trío integrado por el también español Alejandro del Rey y los estadounidenses J.J. Spaun y Johannes Veerman.

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El madrileño Alejandro del Rey bordó el juego este sábado en Wentworth, en el que firmó una tarjeta de 64 con ocho birdies sin fallo que le permitió remontar 28 posiciones y optar a la victoria.

A dos golpes hay un cuarteto que lidera el número 2 mundial, el norirlandés Rory McIlroy, que este sábado rozó el albatros en el hoyo 18, y en el que también se ha colocado el chileno Joaquín Niemann.

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Nacho Elvira, hermano de Manuel, marcha con -8, Eugenio Chacarra con -7, Ángel Ayora con -6 y David Puig y Rafa Cabrera-Bello, con -4. EFE