Las cinco claves de la caída del Espanyol antes del parón

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 19 sep (EFE).- El Espanyol llega al parón liguero después de dos derrotas consecutivas, contra el Rayo Vallecano (2-1) y frente al Elche (1-3), esta última especialmente dolorosa para el grupo tras jugar con un futbolista más tras la expulsión de un rival en el minuto seis.

Los blanquiazules han sumado hasta ahora siete puntos en total y cierran el mes de septiembre con cuatro de doce posibles. En esta última semana antes del parón, con tres partidos, los catalanes sólo pudieron vencer a Osasuna (0-2) y perdieron frente al Rayo Vallecano y el Elche.

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El Espanyol únicamente ha dejado la portería a cero en dos ocasiones. Precisamente, en sus dos únicas victorias de la temporada: contra el Levante en el RCDE Stadium (3-0) y ante Osasuna en El Sadar (0-2). En el resto de compromisos, los blanquiazules siempre han encajado dianas.

Las cifras, a estas alturas, no justifican alarmas. Pero sí fueron muy llamativas las palabras del entrenador, Manolo González, tras el encuentro contra el Elche. El preparador criticó con inusitada firmeza la falta de competitividad del bloque y se comprometió a cambiarlo de forma urgente durante el parón liguero.

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El feudo periquito no presenta la seguridad de otras temporadas con un balance en casa de un triunfo (Levante, 3-0), dos derrotas (Real Madrid, 1-2; y Elche 1-3) y un empate (Sevilla, 1-1). La grada del RCDE Stadium estalló contra el equipo tras el último batacazo frente al cuadro ilicitano.

Roberto Fernández, convocado por la selección absoluta, ha firmado seis goles en este inicio de temporada. El Espanyol, en su conjunto, suma diez. El Elche supo desactivar al atacante y los blanquiazules vieron mermadas claramente sus opciones de ver puerta. EFE

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