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La Vuelta deja en Granada un impacto económico estimado de 3,2 millones de euros

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Granada, 19 sep (EFE).- El paso de La Vuelta Ciclista a España por Granada y, especialmente, la celebración de su etapa final en la capital ha dejado un impacto económico estimado de 3,2 millones de euros, a lo que se une un impacto mediático y promocional de otros 6,3 millones, según el Ayuntamiento.

Según la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, esas son las estimaciones manejadas por el Ayuntamiento, por el resto de instituciones implicadas y por la organización de La Vuelta, que suman además unas previsiones de 50 millones de impresiones digitales y dos millones de interacciones a través de los distintos canales vinculados a la competición.

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La edición de este año ha situado a Granada y a su provincia en un lugar especialmente destacado dentro del recorrido de La Vuelta, con tres etapas disputadas en territorio granadino: la etapa 13, entre Almuñécar y Loja; la etapa 20, entre La Calahorra y Collado del Alguacil; y la etapa 21, con salida y llegada en Granada y que puso el broche final a la competición.

Según la alcaldesa, el impacto turístico de las dos últimas etapas también se dejó notar con una ocupación hotelera en Granada que se situó por encima del 90 % en un fin de semana que coincidió, además, con otras citas culturales y de ocio como el festival Granada Sound.

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Según las estimaciones, alrededor de 3.500 personas vinculadas a la prueba pernoctaron en la provincia.

En cuanto a la repercusión televisiva, la etapa 20, entre La Calahorra y el Collado del Alguacil, alcanzó en La 1 de TVE una audiencia media de 1 millón, 533 mil espectadores y un 16,9 % de cuota, con un pico de 1,902 millones. Además, fue el programa más visto de La 1 ese día.

La etapa final, emitida por La 2, alcanzó los 495.000 espectadores, con un pico de 804.000. A ambas se suma la retransmisión en EuroSport, con 69.000 y 46.000 espectadores respectivamente.

La competición fue retransmitida en 190 países, ha explicado Carazo, para quien la difusión de Granada conecta con la ciudad "abierta, conectada y capaz de generar experiencias culturales y deportivas de alcance internacional" que propugna la candidatura a Capital Cultural Europea 2031. EFE

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