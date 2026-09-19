Espana agencias

La Semana Naval de Madrid arranca hoy con exposiciones, seminarios y talleres para conocer el pasado y futuro naval

01/04/2023 Entrada del Cuartel General de la Armada, a 1 de abril de 2023, en Madrid, (España). Se trata de un edificio neogótico situado en el Paseo del Prado. Fue diseñado por los arquitectos José Espelius y Francisco Javier de Luque. Su construcción se inició en 1925, en terrenos pertenecientes a los Jardines del Buen Retiro, siendo inaugurado en 1928. Cuenta con una fachada principal de corte historicista y en su esquina Sureste, en una parte moderna del edificio, posee en sus bajos la entrada al Museo Naval. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
01/04/2023 Entrada del Cuartel General de la Armada, a 1 de abril de 2023, en Madrid, (España). Se trata de un edificio neogótico situado en el Paseo del Prado. Fue diseñado por los arquitectos José Espelius y Francisco Javier de Luque. Su construcción se inició en 1925, en terrenos pertenecientes a los Jardines del Buen Retiro, siendo inaugurado en 1928. Cuenta con una fachada principal de corte historicista y en su esquina Sureste, en una parte moderna del edificio, posee en sus bajos la entrada al Museo Naval. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
Guardar

La XVI edición de la Semana Naval de Madrid 2026, organizada por la Armada, comienza este sábado con un programa plagado de exposiciones, seminarios y talleres para descubrir el presente y el futuro naval.

Bajo el lema 'España se la juega en la mar. La Armada responde', esta edición tiene como propósito visibilizar la "estrecha relación" entre el día a día y la seguridad en la mar.

PUBLICIDAD

Asimismo, busca poner de relieve la importancia "fundamental" de garantizar la libertad de navegación y de proteger las rutas, los recursos y las infraestructuras que resultan "imprescindibles" para sostener la economía y las comunicaciones. El bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán en respuesta a la agresión de Estados Unidos que comenzó en febrero constituye un ejemplo.

Según ha informado la Armada en un comunicado, el Retiro acoge el sábado y el domingo una exposición de material y demostraciones de capacidades de la Infantería de Marina, así como una exposición y una demostración hidrográfica en el estanque del parque, con talleres y actividades gratuitas para los niños.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Museo Naval acoge el sábado, el domingo y el día 26 de septiembre una programacíón de actividades familiares, para acercar la tradición marítima a los más jóvenes.

El debate estratégico y las sesiones académicas adquirirán importancia en la presente edición. Así, del 21 al 25 de septiembre, el Real Instituto y Observatorio de la Armada desarrollará un Seminario de Navegación Astronómica, ofreciendo a especialistas y alumnos la oportunidad de profundizar en los métodos tradicionales y vanguardistas de navegación astronómica y orientación marítima.

EL TRADICIONAL CONCIERTO Y LOS PREMIOS

El día 22, el Cuartel General de la Armada será sede de un Seminario de Estrategia, con el lema 'Lecho marino conectado: tecnología, disuasión y resiliencia en la seguridad marítima nacional', y el día 23 se celebrarán unas jornadas técnicas dedicadas a la Innovación y Soberanía Tecnológica bajo el título 'El factor Indo-Pacífico', que analizarán el impacto geostratégico de esa región en la seguridad marítima global.

Ya el día 24, la Gala de los Premios Armada galardonará a aquellas personalidades y entidades que hayan destacado por su labor en la divulgación de los valores de la cultura marítima y de la defensa.

La música tendrá cabida en esta edición a través del tradicional concierto de la Unidad de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid el viernes 25 en los Jardines de la Plaza de Oriente. En el terreno deportivo, el innovador Desafío Vertical de la Semana Naval se estrenará este año el 26 de septiembre con un recorrido que consistirá en el ascenso del icónico Faro de Moncloa.

Para finalizar esta edición, el mismo 26 tendrá lugar una jura de bandera para personal civil en Madrid Río, abierta para a todos los ciudadanos.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boccondivino, la historia del restaurante italiano que cerró con la crisis del 2008 y hoy entra en la Guía Michelin: “El chef trae a Madrid los sabores de su Cerdeña natal”

Este restaurante en el barrio de Tetuán, cerca del Bernabéu, celebra la gastronomía italiana tradicional, con el experimentado chef sardo Ignazio Deias tras los fogones

Boccondivino, la historia del restaurante italiano que cerró con la crisis del 2008 y hoy entra en la Guía Michelin: “El chef trae a Madrid los sabores de su Cerdeña natal”

Capacidad de los embalses en España este sábado 19 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Capacidad de los embalses en España este sábado 19 de septiembre

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

El maíz se paga a 250 euros la tonelada, muy por debajo de los 300 que necesitan los productores. En el norte, la cosecha cae hasta un 70% y golpea también al sector lácteo, que lo utiliza para alimentar al ganado

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

El pueblo del Pirineo catalán a 90 minutos de Barcelona donde probar la tradicional canamillana después de hacer una ruta por sus montañas

Entre fortines abandonados, una sala de cine con 125 años de actividad y recetas ancestrales de montaña, esta localidad del Ripollès propone una escapada completa

El pueblo del Pirineo catalán a 90 minutos de Barcelona donde probar la tradicional canamillana después de hacer una ruta por sus montañas

Los seis años sin salir de casa de José Luis: “La agorafobia es el miedo al miedo, a perder el control de la situación”

Pasó de trabajar para una internacional y viajar por todo el mundo a verse incapaz de salir de casa

Los seis años sin salir de casa de José Luis: “La agorafobia es el miedo al miedo, a perder el control de la situación”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

Los sindicatos policiales denuncian falta de previsión e improvisación en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Un octogenario cultivaba marihuana en un bosque de difícil acceso en Girona: la Guardia Civil encuentra 1.536 plantas y dos kilos de cogollos listos para vender

ECONOMÍA

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estas son las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar”

DEPORTES

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”