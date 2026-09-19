La española Lucía García marca doblete en goleada del Monterrey sobre el Necaxa

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Monterrey (México), 18 sep (EFE).- La española Lucía García marcó un doblete este viernes en la goleada del Monterrey por 10-0 sobre el Necaxa, en el juego que abrió la octava jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano.

Completaron la goleada tres goles de Diana García y tantos de la brasileña Daiane Santos, Alexandra Godínez, Aerial Chavarin, de la francesa Lindsey Kimberley y de la sudafricana Jermaine Seoposenwe.

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El Monterrey se hizo con el control del balón desde el inicio.

Al minuto 21 las Rayadas reflejaron su dominio gracias a que Diana García aprovechó una serie de rebotes dentro del área para vencer con remate bombeado a la guardameta Daniela Sánchez.

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El local anotó el 2-0 al 26 en un tiro de esquina que remató de cabeza la defensa Daiane Santos dentro del área.

En la segunda mitad, las Rayadas mantuvieron la presión y marcaron el 3-0 al 49 en una jugada por izquierda de Lucía García que terminó con servicio al área que en el rechace prendió Alexandra Godínez.

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Al 58, Lucía García marcó el 4-0 por la vía del penal y festejó su segundo tanto al 63 con un remate de cabeza dentro del área a pase de la sudafricana Jermaine Seoposenwe.

El sexto cayó al 71 por conducto de un cabezazo de Lucía García.

Aerial Chavarin hizo el 7-0 al 75 y el 8-0 al 84, ambos con remates de cabeza.

Cerraron la cuenta Lindsey Kimberley con el 9-0 y Jermaine Seoposenwe, 10-0 en tiempo agregado.

La octava jornada del Apertura femenino seguirá este sábado con la visita del Guadalajara al Tijuana.

El domingo el América, líder invicto liderado por la española Irege Guerrero, recibirá al Atlas.

En otro juego los Pumas UNAM, de la costarricense Priscila Chinchilla chocará con el Atlas y el Pachuca, de la seleccionada nacional Charlyn Corral, visitará al San Luis.

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El lunes concluirá la actividad con tres partidos.

El Tigres UANL intentará dar alcance al Monterrey en la cima del grupo 1 con una victoria en su duelo ante el Toluca.

En otro partido el León se medirá al Juárez FC y el Santos Laguna contenderá con el Cruz Azul.EFE