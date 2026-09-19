La electricidad se dispara en el mercado mayorista en un mes caluroso, con el gas al alza

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Madrid, 19 sep (EFE).- La electricidad en el mercado mayorista se ha disparado en esta primera mitad de septiembre hasta situarse, de media, por encima de los 140 euros/megavatio hora (MWh), en un mes caluroso en el que la fotovoltaica ha amortiguado el precio en las horas solares, pero la falta de eólica y el repunte del gas han impulsado los precios.

Según el registro elaborado por EFE, hasta el 20 de septiembre la electricidad marcó un precio medio en el mercado mayorista -el conocido como 'pool'- de 141,03 euros/MWh, frente a los 59,65 euros/MWh de esos veinte primeros días de septiembre de hace un año.

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Hay que retroceder hasta 2022 para encontrar un precio superior en otro mes de septiembre, cuando tras el inicio de la guerra de Ucrania se dispararon los precios energéticos.

Ahora, el conflicto de Oriente Medio -con el bloqueo del Estrecho de Ormuz- ha presionado al alza el coste del gas utilizado por los ciclos combinados, en un momento donde las altas temperaturas vividas a comienzos de mes han hecho repuntar la demanda eléctrica.

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"La generación eléctrica peninsular ha aumentado cerca de un 12 % por el tirón de la demanda y las exportaciones frente al mismo periodo del año pasado", explica Juan Antonio Martínez, analista del grupo ASE, en declaraciones a EFE.

Recuerda que la Aemet registró una ola de calor entre el 2 y el 7 de septiembre, tras lo cual se han repetido jornadas con temperaturas claramente superiores a las habituales.

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Martínez añade que, además, la demanda crece con más intensidad durante la tarde que de madrugada, un patrón compatible con un mayor uso de refrigeración.

Pero aun así, precisa, no conviene atribuir todo el aumento exclusivamente al calor hasta disponer del dato corregido por temperatura y laboralidad.

En este contexto de mayor demanda, el alza del precio del gas se traslada al repunte de la electricidad en el mercado mayorista, en unos días en los que los ciclos combinados representaron un 19 % del total de generación.

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Antonio Aceituno, consejero delegado de la consultora energética Tempos Energía, señala a EFE que el gas es el 'driver' de los precios y añade que en las estimaciones generales suelen tomar como premisa que, por cada euro que sube el precio del gas, la electricidad sube 2,5 euros.

En el contexto del conflicto de Irán, los precios del TTF -precio de referencia del gas en Europa- que se situaban a comienzos de año en el entorno de los 30 dólares se encuentran ahora alrededor de los 80 euros.

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Martínez señala, además, que la generación eólica ha descendido alrededor de un 25 % en septiembre y, para cubrir ese hueco y atender a la mayor demanda, los ciclos combinados han aumentado su producción aproximadamente un 55 %.

"El sistema está necesitando más generación con gas precisamente cuando esta materia prima se ha encarecido", precisa este analista del grupo ASE.

La creciente penetración de las energías renovables en el 'mix' energético español se ha convertido en un amortiguador para el precio mayorista de la electricidad, sobre todo, si se compara con otros países europeos; aunque el predominio de fotovoltaica muestra una gran diferencia de precios en función de la hora.

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En estos primeros días de septiembre, como viene siendo habitual desde hace un tiempo, en el mercado mayorista se ha visto una gran diferencia de precio entre las horas solares, donde la fotovoltaica hunde el precio, y las no solares.

"En el mes de septiembre, en las horas solares el precio medio del 'pool' está entorno a los 85/84 euros/MWh; en las 'supersolares', que irían de entre 11:00 a 18:00, este se sitúa a 39 euros/MWh; y fuera de las horas solares alcanza los 201,55 euros", detalla Aceituno, de Tempos Energía.

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La semana pasada el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, recordaba durante una comparecencia en el Congreso que trabajan en una "competitividad basada en la reducción de la factura energética con la apuesta por las renovables. De hecho, desde el inicio de la crisis, nuestra factura energética es un 24 % más baja que en Alemania y casi un 50 % más baja que en Italia".

Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia (24 de febrero de 2022), que derivó en una fuerte repunte de los precios energéticos, el Gobierno trabajó para reducir la dependencia de la tarifa regulada de la luz -el conocido como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVCP)- de la evolución diaria de los precios energéticos para amortiguar el impacto de la incertidumbre de los mercados en la factura.

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Así, desde este 1 de enero de 2026, el peso del mercado mayorista en el PVCP es únicamente del 45 %, ya que el 55 % depende de la evolución de los mercados a largo plazo.

Por otra parte, a cierre de 2025 había 8,2 millones de consumidores acogidos al PVPC, un 27,4 % del total, según recoge el informe minorista de gas y electricidad 2025 del organismo.

De esta forma, los clientes en el mercado libre representan un 72,6 % del total, ellos tienen un contrato cerrado con la empresa por un tiempo determinado y es esta la que decide en un momento u otro cambiar las condiciones del mismo. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023093391 )