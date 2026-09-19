Espana agencias

La amenaza de España de vincular la ampliación de la UE con la oficialidad del catalán deja fríos a sus socios

Imagen 3P7D6MZRXVHVDKXD6IL67OXAGQ
Guardar

El Gobierno busca reactivar la reivindicación para que el catalán, euskera y gallego sean reconocidos como lenguas de la Unión Europea, tras más de un año sin avances en Bruselas, y esta vez lanzará un ultimátum el próximo martes al resto de países de la Unión advirtiendo de que sería inaceptable para España permitir la adhesión de nuevos socios mientras no se oficialicen estas tres lenguas. Eso sí, a falta del debate formal, la mayoría de capitales consultadas han recibido con frialdad la amenaza de veto.

"Es una amenaza vacía", zanja un alto cargo de un Estado miembro reticente a la petición española, tras apuntar que el proceso de ampliación lleva tiempo "bloqueado" porque hay ya varias capitales que frenan todo avance por distintas razones. Por ello, insiste la fuente en conversación con Europa Press, "un potencial chantaje de España es una amenaza vacía".

PUBLICIDAD

La cuestión de la adhesión es un proceso "basado en los méritos" de cada país candidato y no tiene "nada que ver" con la cuestión de las lenguas cooficiales, indican otras fuentes diplomáticas, que advierten de que por ello enmarcar la petición española en el plano de la ampliación "no ayudará al debate".

NO SE TOMA EN SERIO

Desde otro país socio se apunta que "no ayuda" a la ampliación el hecho de inmiscuir "asuntos de política doméstica", en referencia a los compromisos que el Gobierno pactó con Junts a cambio de su apoyo para la investidura de Pedro Sánchez.

PUBLICIDAD

"Nada ha cambiado, no hay muchos Estados miembro que se tomaran muy en serio la amenaza", apuntan desde otra delegación, a pocos días de que España plantee sus argumentos ante el resto de socios de los Veintisiete y sin que se pueda dar por hecho que entonces vaya a haber debate entre ministros, dado que el punto está previsto en la agenda como un "punto varios".

El formato elegido esta vez por España permite a un Estado miembro pedir la palabra para informar sobre un asunto, pero no que se tomen decisiones de fondo. Otros ministros o los representantes del Consejo y de la Comisión Europea pueden intervenir si lo desean, pero no garantiza ninguna intervención, como sí ocurre cuando se incorporan los asuntos como puntos de debate.

A LA ESPERA DE DETALLES

Así las cosas, el resto de Estados miembro se mantienen a la expectativa de conocer cómo defiende España el vínculo para vetar una eventual ampliación de países como Montenegro o Albania --los más avanzados en el proceso- si no se incorporan las lenguas cooficiales al reglamento comunitario.

Además, todas las delegaciones consultadas por Europa Press indican que sus posiciones se mantienen sin cambios desde que hace más de una año el Gobierno intentó sin éxito un acuerdo que requiere de la unanimidad de los Veintisiete.

Fue en julio de 2025, bajo la presidencia danesa del Consejo de la UE, cuando tuvo lugar una "discusión exhaustiva en la que no fue posible el acuerdo", según recuerda un alto diplomático de uno de los Estados miembros abiertos a considerar la demanda española.

Entonces, el debate duró casi una hora y fue por momentos tenso y asertivo, según describieron a Europa Press fuentes diplomáticas, y España chocó con el rechazo claro de una decena de países, con Alemania a la cabeza pero también Italia o Países Bajos, por las dudas jurídicas, financieras y operativas, que la reforma les genera y que, un año después, consideran que siguen sin estar resueltas.

El Gobierno defiende que cuenta con una "amplia mayoría" de apoyos entre sus socios y el propio ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó hace pocos días que las "reticencias que quedan por parte de algunos Estados son reticencias exclusivamente políticas, partidistas".

En todo caso, la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado en el último año por contactar con las capitales en bilateral para abordar por separado las claves de la reforma que plantea para la oficialidad de las lenguas cooficiales, incluido el compromiso de que sea España quien asuma el coste de su implantación, por lo que no ha habido discusiones a nivel de Veintisiete ni siquiera a nivel técnico en Bruselas para medir si estos diálogos han tenido fruto.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma vuelve a estar a la venta: tiene una gruta de la época romana, pero la cifra es exorbitante

La residencia combina arquitectura contemporánea, vestigios romanos y grandes extensiones de terreno privado

La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma vuelve a estar a la venta: tiene una gruta de la época romana, pero la cifra es exorbitante

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 19 septiembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 19 septiembre

Una madre recibe 47 años de cárcel por explotar a sus hijas de 5 y 9 años: concertaba encuentros sexuales con hombres a cambio de dinero

La Audiencia ha valorado la especial vulnerabilidad de las víctimas

Una madre recibe 47 años de cárcel por explotar a sus hijas de 5 y 9 años: concertaba encuentros sexuales con hombres a cambio de dinero

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

Los magistrados señalan que la comercialización de productos con mensajes e ilustraciones similares no incurre en esta falta porque los artículos sí se distinguen de los de su competidora

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

Los sindicatos policiales denuncian falta de previsión e improvisación en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Un octogenario cultivaba marihuana en un bosque de difícil acceso en Girona: la Guardia Civil encuentra 1.536 plantas y dos kilos de cogollos listos para vender

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”