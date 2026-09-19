Julián Alvarez, con el grupo; Sorloth y Barrios, bajas

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Majadahonda (Madrid), 19 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dispuso este sábado de Julián Alvarez con el grupo, tras su sobrecarga muscular, en la víspera del derbi contra el Real Madrid, en el que tendrá las bajas de Alexander Sorloth y Pablo Barrios, que se perderá su octavo choque y su tercer partido, respectivamente.

Julian Alvarez apunta a la convocatoria, con la duda de si está en condiciones de formar desde el principio en el once titular o empezará como suplente, tras perderse los dos últimos encuentros a causa de una sobrecarga muscular sufrida hace una semana. No jugó con la Real Sociedad ni con Osasuna, pero podría reaparecer ante el Real Madrid.

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No están aptos aún para el derbi ni Alexander Sorloth, por una lesión muscular y que no ha podido jugar ninguno de los primeros siete partidos de competición oficial, además de este domingo, ni Pablo Barrios, que es baja por tercer duelo seguido por una lesión miofascial de bajo grado, padecida hace diez días contra el Liverpool en Anfield.

El resto de efectivos estarán a disposición de Simeone para armar la convocatoria y el once titular, tal y como comprobó en el entrenamiento de este sábado por la mañana, con las únicas dos bajas tanto de Sorloth como de Barrios. EFE

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