Espana agencias

Guillem Farrés y Daniela Guillén a un paso del título mundial de MX2 y femenino

Guardar

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El español Guillem Farrés (Triumph) está a un paso de proclamarse campeón mundial de la categoría MX2 de motocross, tras ser cuarto este sábado en la manga de clasificación del GP de Australia, última prueba de la temporada, que se disputa en Darwin, al igual que Daniela Guillén (Gas Gas) en categoría femenina, tras ganar la primera carrera.

Farrés lidera la general con 866 puntos, 45 más que el sudafricano Camden McLellan (Triumph), que pese a su victoria de hoy necesita un milagro para arrebatarle la corona al piloto catalán. Con acabar la primera manga será el segundo español en proclamarse campeón de la categoría tras Jorge Prado, que se impuso en 2018 y 2019.

PUBLICIDAD

McLellan, pese a tenerlo imposible, no quiso rendirse y ganó la carrera de clasificación por delante del letón Janis Martins Reisulis (Yamaha), del belga Liam Everts (Husqvarna) y del propio Farrés, que tendrá que esperar a las mangas oficiales del domingo para celebrar el título.

Mientras tanto, Daniela Guillén (Gas Gas) también dio un paso casi decisivo para coronarse campeona del mundo al imponerse en la primera de las dos carreras previstos, con lo que dispone de una ventaja de 13 puntos respecto a la italiana Kiara Fontanesi (Gas Gas).

PUBLICIDAD

La española se impuso en la manga de este sábado por delante de la neerlandesa Lotte van Drunen (Yamaha), de la neozelandesa Courtney Duncan (Kawasaki) y la propia Fontanesi. Un séptimo puesto le valdría en el caso de victoria de la italiana en la segunda manga.

En la categoría reina, MXGP, con el título decidido a favor de Jeffrey Herlings (Honda), el neerlandés fue tercero en la carrera de clasificación, tras los franceses Tom Vialle (Honda) y Romain Febvre (Kawasaki), que tiene el subcampeonato asegurado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

Los magistrados señalan que la comercialización de productos con mensajes e ilustraciones similares no incurre en esta falta porque los artículos sí se distinguen de los de su competidora

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

Vuelve el calor este fin de semana: la Aemet prevé temperaturas por encima de los 34 grados en estas zonas de España

Tras las fuertes tormentas y lluvias de esta semana, se impondrá un tiempo estable y ascenderán los termómetros hasta valores por encima de lo normal para la época del año

Vuelve el calor este fin de semana: la Aemet prevé temperaturas por encima de los 34 grados en estas zonas de España

Boccondivino, la historia del restaurante italiano que cerró con la crisis del 2008 y hoy entra en la Guía Michelin: “El chef trae a Madrid los sabores de su Cerdeña natal”

Este restaurante en el barrio de Tetuán, cerca del Bernabéu, celebra la gastronomía italiana tradicional, con el experimentado chef sardo Ignazio Deias tras los fogones

Boccondivino, la historia del restaurante italiano que cerró con la crisis del 2008 y hoy entra en la Guía Michelin: “El chef trae a Madrid los sabores de su Cerdeña natal”

Capacidad de los embalses en España este sábado 19 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Capacidad de los embalses en España este sábado 19 de septiembre

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

El maíz se paga a 250 euros la tonelada, muy por debajo de los 300 que necesitan los productores. En el norte, la cosecha cae hasta un 70% y golpea también al sector lácteo, que lo utiliza para alimentar al ganado

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

Los sindicatos policiales denuncian falta de previsión e improvisación en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Un octogenario cultivaba marihuana en un bosque de difícil acceso en Girona: la Guardia Civil encuentra 1.536 plantas y dos kilos de cogollos listos para vender

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

DEPORTES

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”