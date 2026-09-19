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Getafe y Málaga, dos maneras de vivir con poco

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Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 19 sep (EFE).- Al Getafe le faltan jugadores; al Málaga, años. José Bordalás mira al banquillo y cuenta cuántos hombres tiene disponibles. Juanfran Funes hace el mismo ejercicio y encuentra una plantilla más amplia, aunque repleta de futbolistas que hasta hace muy poco jugaban lejos de Primera División. Los dos han aprendido a convivir con la escasez, pero cada uno ha elegido una solución diferente.

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El Getafe afronta la Liga, la Copa del Rey y la Liga Conferencia con 23 integrantes en su primera plantilla. El Málaga dispone de las 25 fichas profesionales, pero catorce de sus jugadores han pasado por La Academia. Uno busca oficio, versatilidad y resistencia y el otro responde con juventud, sentimiento de pertenencia y paciencia.

Este domingo, ambos equipos se encontrarán en el Coliseum con dos modelos construidos lejos de las grandes inversiones. No son exactamente iguales. El Getafe tiene una plantilla corta y en estos momentos castigada por las lesiones. El Málaga cuenta con más efectivos y ha regresado a Primera División conservando buena parte del grupo que logró el ascenso. Uno corre el peligro de quedarse sin recambios. El otro, de pagar el aprendizaje de una categoría nueva.

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Las seis primeras jornadas han dejado al descubierto hasta qué punto depende el Getafe de un núcleo reducido. David Soria, Djené, Zaid Romero, Johan Mojica, Orel Mangala, Ramón Terrats, Martín Satriano y Enes Ünal ya superan los 400 minutos de los 540 disputados en Liga.

Ocho futbolistas sostienen buena parte de la estructura. Algunos han descansado de inicio en momentos concretos, como Ünal o Mojica la pasada jornada frente al Betis, pero Bordalás apenas ha podido alterar varias piezas al mismo tiempo sin que el equipo lo note. El propio técnico reconoció después del empate contra el Deportivo, ha una semana, que no puede cambiar el once sin que su equipo lo acuse.

Las lesiones han reducido todavía más el margen. Christantus Uche estará fuera toda la temporada, Juanmi Jiménez continúa con una dolencia de larga duración y Kiko Femenía tampoco está disponible. Borja Mayoral apenas ha participado, mientras Abdel Abqar y Ramón Terrats arrastran problemas físicos. A ellos se une contra el Málaga la ausencia de Mario Martín, sancionado tras su expulsión en La Cartuja.

Bordalás ha tenido que repartir posiciones antes que minutos. Djené puede jugar como central, lateral o centrocampista; Gudelj ha retrasado su posición, algo que no era desconocido para el servio en su etapa en el Sevilla; Boselli ha aparecido en el costado derecho. La versatilidad no es un complemento en este Getafe, sino una necesidad para que las cuentas salgan cada semana.

La dificultad aumenta con Europa. El premio conseguido la pasada temporada obliga ahora a disputar tres competiciones con una plantilla que ya llega exigida al comienzo del curso. Para el Getafe, cada lesión no supone únicamente perder a un jugador: también obliga a mover a dos o tres compañeros para cubrir el hueco.

El Málaga ha seguido otro camino. Después de atravesar problemas económicos, una administración judicial y un descenso hasta Primera Federación, el club descubrió que su recurso más fiable estaba dentro. Su director deportivo, Loren Juarros, convirtió la cantera en el centro del proyecto y Juanfran Funes, ascendido desde el filial al primer equipo, terminó de llevar esa apuesta al terreno de juego.

Catorce integrantes de la actual plantilla se han formado en La Academia. Durante el verano, el club priorizó la continuidad del bloque y renovó a once futbolistas, nueve de ellos canteranos. La estrategia también fue una respuesta a una economía que impedía reconstruir el equipo a golpe de fichajes.

El resultado fueron dos ascensos en tres temporadas. Primero desde Primera Federación y después, tras una gran remontada durante la pasada campaña, hasta Primera División. Chupe, Carlos López, Fernando Calero, David Larrubia, Ángel Recio, Ramón Enríquez, Aaron Ochoa, Rafa Garrido, Diego Murillo, Juan Cruz, Haitam Abadia, Dani Lorenzo, Izan Merino y Rafa Rodríguez dejaron de ser soluciones provisionales y pasaron a formar parte de la estructura del primer equipo.

La apuesta tiene ahora un precio. El Málaga todavía no ha ganado desde su regreso a Primera División (es colista con tres puntos) y ha comprobado que los errores cuestan muy caros que y los delanteros rivales necesitan muchas menos ocasiones para marcar. La derrota frente al Villarreal volvió a mostrar esa distancia: se adelantó en el marcador, pero no consiguió administrar la ventaja ante un rival con más recursos y experiencia y que terminó por ganar 1-3.

Funes, sin embargo, no dispone de una plantilla diseñada para cambiar de identidad después de seis jornadas. El plan consiste en que los futbolistas que devolvieron al Málaga a Primera aprendan a mantenerse en ella. La misma juventud que ahora puede penalizarlo es la base con la que pretende construir algo más duradero.

Getafe y Málaga han llegado a sus modelos por necesidades distintas. El primero lleva años instalado en Primera División y ha convertido el aprovechamiento extremo de sus recursos en una forma de supervivencia. El segundo acaba de regresar después de ocho temporadas y confía en los jugadores que crecieron mientras el club trataba de levantarse.

Bordalás necesita que los mismos futbolistas aguanten más partidos. Funes, que los suyos crezcan más deprisa. El Getafe pelea contra el desgaste; el Málaga, contra el calendario. Cada jornada que pasa castiga las piernas de uno y concede experiencia al otro.

Este domingo no se enfrentarán una plantilla grande y otra pequeña. Se cruzarán un equipo al que comienzan a faltarle jugadores y otro al que todavía le faltan partidos. Dos formas diferentes de competir cuando no sobra casi nada. EFE

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