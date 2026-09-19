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Feijóo arropa mañana al PP catalán en Badalona junto a Albiol, baluarte del partido contra la inmigración irregular

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viajará este domingo a Cataluña para participar en un acto con afiliados del PPC en Badalona (Barcelona), en el que estará acompañado por el alcalde del municipio, Xavier García Albiol, baluarte del partido contra la inmigración irregular.

Este acto de Feijóo en Cataluña se produce la víspera de que regrese a Ceuta. Así, el lunes 21 de septiembre viajará por cuarta vez a la ciudad autónoma acompañado de una delegación del Partido Popular Europeo (PPE) encabezada por su presidente, Manfred Weber, dentro de la estrategia del PP de "europeizar" la crisis y denunciar la "negligente" y "nefasta" gestión del Gobierno de Pedro Sánchez tras el asalto de finales de julio.

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El líder del PP, que estuvo en Cataluña por última vez el 27 de junio con motivo del Congreso del PPC que reeligió a Alejandro Fernández como presidente, se desplazará ahora a Badalona para participar en un acto con afiliados del PP catalán. Fuentes del equipo de Feijóo recalcan que él sí puede "salir a la calle" y darse "un baño de masas", a diferencia de Pedro Sánchez.

En este acto en Cataluña Feijóo estará acompañado por las principales caras del PPC, como su presidente, Alejandro Fernández, el candidato a la alcaldía de Barcelona, Daniel Fernández, o el alcalde de Badalona, quien ha hecho de la mano dura contra la inmigración ilegal uno de los ejes centrales de su discurso.

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Precisamente a pocos kilómetros de la capital catalana estará también este domingo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien participará junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la tradicional Fiesta de la Rosa del PSC en Gavà.

EL PP ASPIRA A SUBIR EN CATALUÑA

En 'Génova' son conscientes de que Cataluña es clave para llegar a Moncloa por el elevado número de escaños que reparte y será una de las prioridades del PP ante las generales de 2027. En este momento, los 'populares' solo tienen seis diputados (cinco en Barcelona y uno en Tarragona) pero aspiran a mejorar su resultado en la ciudad condal y lograr representación en Lleida y Girona.

Aunque Cataluña no es una de las 12 autonomías que celebra autonómicas el próximo 23 de mayo, sí que afronta elecciones municipales, una cita en la que preocupa el ascenso de Aliança Catalana que recogen las encuestas.

Fuentes del PP catalán consultadas por Europa Press expresan su deseo de que en las próximas semanas aumente la presencia de Feijóo en esta autonomía para contrarrestar el tirón del partido de Silvia Orriols y frenar el ascenso de Vox que recogen los sondeos. La formación de Santiago Abascal obtuvo 11 escaños en las autonómicas de 2024, solo cuatro menos que el PP.

NUEVE DÍAS DESPUÉS DE LA DIADA

Este acto del PPC en Cataluña se produce nueve días después de la Diada. La pasada semana, Feijóo deseó una "buena Diada" a todos los catalanes y defendió que esta comunidad sea "parte del cambio" que necesita España para "recuperar el orden, la libertad y la prosperidad". Según subrayó, Cataluña "no necesita seguir siendo moneda de cambio de nada".

Con esta parada en la provincia de Barcelona, Feijóo prosigue la gira autonómica que ha abierto en esta apertura del curso político. Así, a finales de agosto celebró un acto en Cerdedo Cotobade (Pontevedra) junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

El viernes 2 de septiembre estuvo en Andalucía para acompañar a Juanma Moreno en la tradicional fiesta de los huevos fritos en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande. Y el sábado 3 de septiembre participó en un acto en Getafe (Madrid) con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

A menos de 300 días para las generales, los 'populares' aseguran que llegan a esta recta final de legislatura preparados para dar la "revancha" a Sánchez cuando ponga fecha a las elecciones, que afrontan como "un ajuste de cuentas". "Los cuadros del PP han llegado de las vacaciones anímicamente enchufados y con muchas ganas de medirse con la izquierda en las urnas", admiten a Europa Press fuentes del equipo de Feijóo.

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