España, un huracán, arrasa a Samoa (61-21)

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- La selección femenina de rugby se impuso a Samoa con contundencia (61-21) en su segundo partido de las WXV Global Series Challenger disputado en el Kai Tak Youth Sports Ground de Hong Kong.

Tras la derrota de la pasada semana ante Fiyi (32-38), el conjunto que dirige Regis Sonnes, que presentó nueve cambios, fue tremendamente superior al conjunto samoano, con el que nunca ha perdido y al que sentenció en una primera parte pletórica en la que anotó 33 puntos por ninguno de su rival.

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Pese a la alerta de calor extremo y la gran humedad reinante, los ensayos de Claudia Pérez (3'), Valentina Pérez (17', 47'), Anne Fernández de Corres (25'), Alba Capell (28') y Victoria Rosell (38') y cuatro transformaciones de Claudia Peña reflejaron en el marcador la tremenda superioridad de las Leonas.

En el segundo periodo España añadió tres marcas más, por medio de Ana Cortés (49'), Amalia Argudo (61') y Maria Miguel (81') , lo que amainó el intento de reacción de Samoa, que logró tres ensayos, de Easter Savelio (44' y 53') y Drenna Falaniko (66'), con las consiguientes conversiones de Hasting Leiataua y Taytana Pati.

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La medio melé Anne Fernández de Corres fue premiada como la mejor jugadora del encuentro merced a su visión, adornada con un ensayo, y debutó como internacional absoluta la pillier Izar Casado.

El próximo sábado, la selección española disputará su último encuentro de estas WXV Global Series ante Brasil (13.00). EFE