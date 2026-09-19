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El vacuno lamenta el veto "en diferido" que ha permitido a Brasil enviar carne a la UE

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Juan Javier Ríos

Madrid, 19 sep (EFE).- Los productores del vacuno de carne se quejan de que la Unión Europea haya aplicado un veto "en diferido" a las importaciones desde Brasil porque su puesta en marcha se ha demorado cuatro meses, un tiempo en el que precisamente han subido los envíos desde dicho país suramericano.

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Así lo asegura en una entrevista con EFE la gerente de la Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), Matilde Moro, que hace un repaso a la actualidad sectorial marcada por dicho veto a la entrada en la UE de ciertos productos de Brasil, como la carne de vacuno, al faltar garantías del cumplimiento de las normas del uso de antibióticos en el ganado.

Ve "sorprendente" que esto se conociese días después de la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur -entre los que se encuentra Brasil-, lo que paradójicamente ha facilitado el envío de carne brasileña de vacuno desde mayo a pesar de que algunas de sus exigencias sanitarias estaban bajo la lupa de Bruselas.

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A nivel europeo, las importaciones de carne fresca de vacuno desde Brasil han aumentado un 90 % en mayo y junio, y a nivel nacional un 47 %, según ha apuntado.

Ha pedido "contundencia" a la CE y que, antes de levantar el veto, haga una auditoría en origen para constatar que Brasil cumple los requisitos.

Precisamente sobre el acuerdo UE-Mercosur, ha adelantado que están recopilando información de precios sobre la carne de vacuno para ver si se dan las circunstancias para activar cláusulas de salvaguarda.

Cree que ya se cumplirían algunos de los requisitos exigidos porque se constata una "bajada sostenida" de los precios nacionales de referencia "entre un -7,3 y un -14,2 % de mayo a septiembre".

La compra de carne de vacuno en los hogares españoles ha retrocedido un 7,3 % en volumen en el último año móvil a junio (datos Ministerio de Agricultura), pero el gasto ha subido un 5,7 %, lo que denota un contexto de inflación para esta carne cuyo IPC de agosto reveló una subida anual del 9,4 %.

Moro reconoce el impacto "lógico" que ese encarecimiento ha tenido sobre el consumo.

Bajo su punto de vista, es fruto de un "desequilibrio tremendo" de las producciones, de la oferta y de la demanda a nivel europeo por lo que ve necesario "corregirlo".

No obstante, cree que ya se está produciendo una "cierta estabilidad" de precios y, "probablemente, podrá amortiguar esa bajada de consumo" entre las familias.

Como nota positiva, valora el hecho de que la carne de vacuno "siga siendo la segunda más consumida fuera del hogar".

Si hay un aspecto que ha destacado en la balanza comercial en el vacuno de carne es la subida de las importaciones, especialmente las de animales vivos (+39 % en volumen y +75 % en valor en el pasado año).

Moro sitúa este problema en España, pero también en el resto de Europa, donde la producción ha bajado "mucho", del orden de 1,7 millones de vacas menos en el último lustro.

Para la gerente de Asoprovac, uno de los principales motivos de esa bajada fue la implementación de la estrategia "De la granja a la mesa", que fue "muy dañina" porque difundía mensajes como "la necesidad de bajar el consumo" de carne y "establecía un relato sobre la producción muy negativo".

Ha valorado, no obstante, que la actual Comisión Europea haya dado un giro a esta visión y ahora mantenga que la ganadería es "estratégica"; algo que, espera, se vea reflejado en la futura Política Agrícola Común.

En el ámbito de la sanidad animal, están pendientes de los brotes de brucelosis en Extremadura y de los "elevados esfuerzos" que se está haciendo para atajarlos con el fin de que España no pierda su estatus sanitario, lo cual generaría un impacto "dramático" para el comercio.

Por todo ello, hace un llamamiento a la "responsabilidad" para que "cualquier sospecha -de enfermedad- se comunique inmediatamente" a los servicios veterinarios.

En cuanto a la dermatosis nodular contagiosa, de la que ahora se cumple un año tras el primer foco en Cataluña, cree que el sector y las administraciones han hecho un trabajo "estupendo" para contenerla gracias al programa de vacunación y al resto de medidas sanitarias. EFE

jjr/lrs/jmj

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