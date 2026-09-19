Djené vs. Chupe, la memoria frente al porvenir

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Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 19 sep (EFE).- Cuando Djené Dakonam jugó su primer partido con el Getafe, en agosto de 2017, Carlos Ruiz 'Chupe' apenas era un adolescente. El defensa togolés, ahora con 34 años, comenzaba entonces una relación que le convertiría en el futbolista con más partidos del club azulón en Primera División. El delantero cordobés todavía debía atravesar las categorías inferiores del Málaga, abrirse paso desde el filial y marcar los goles que acabarían devolviendo al conjunto andaluz a la máxima categoría.

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Este domingo se encontrarán en el Coliseum. Uno tratará de defender el espacio que ha ocupado durante casi una década; el otro buscará hacerse un sitio en un escenario, el de Primera División, que hasta hace unos meses solo conocía desde fuera. Djené y Chupe representan dos formas distintas de convertirse en patrimonio de un club: llegar y quedarse o crecer dentro hasta alcanzar el primer equipo.

Djené aterrizó en Getafe después de pasar por el Alcorcón y el Sint-Truiden belga. No era un fichaje destinado a convertirse en un emblema, pero iniciada su décima temporada en el cuadro madrileño continúa en el centro de la defensa, con el brazalete de capitán y con más de 300 encuentros oficiales a sus espaldas.

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Por el camino ha visto pasar entrenadores, compañeros, fichajes y proyectos. También ha vivido casi todas las versiones recientes del Getafe: el equipo que se quedó a las puertas de la Liga de Campeones, el que alcanzó los octavos de final de la Liga Europa y el que en varias ocasiones tuvo que apretar los dientes hasta las últimas jornadas para asegurar la permanencia.

Ha jugado como central, lateral derecho e incluso mediocentro. Su fútbol tampoco ha necesitado demasiadas florituras: intensidad, anticipación y una manera de defender en la que cada metro se disputa como si fuera el último. Djené no llegó a la cantera ni nació cerca del Coliseum, pero ha terminado formando parte de su paisaje. Ningún jugador ha vestido más veces la camiseta del Getafe en Primera.

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Su continuidad también está ligada a José Bordalás. El técnico alicantino ya lo dirigió en el Alcorcón y volvió a confiar en él cuando regresó a Getafe. Juntos han construido buena parte de la etapa más estable del club entre los grandes. Djené se ha convertido en una prolongación de las ideas de su entrenador sobre el terreno de juego: competir, resistir y conceder lo mínimo a sus rivales. Por eso, este verano renovó por una temporada más.

Chupe recorrió el camino contrario. No necesitó adoptar al Málaga porque creció dentro de él. Después de destacar en el Atlético Malagueño, debutó con el primer equipo en septiembre de 2024 cuando saltó al terreno de juego para disputar los últimos minutos de un choque ante el Granada. Pronto, dejó de ser únicamente una promesa de la cantera.

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Su explosión llegó la pasada temporada. Cerró la fase regular de Segunda División con 24 tantos, nueve dobletes y una pelea por el trofeo de máximo goleador con Sergio Arribas que mantuvo hasta el final. Todavía guardó otro gol para el momento decisivo: abrió el marcador en Almería, en el encuentro que certificó el regreso del Málaga a Primera casi 3.000 días después.

Aquella promoción convirtió al delantero en algo más que el máximo goleador del equipo. Chupe quedó asociado al final de uno de los periodos más duros de la historia reciente del Málaga, marcado por los problemas económicos, la administración judicial y el descenso hasta la tercera categoría. El club encontró una salida apoyándose en sus jóvenes y uno de ellos terminó llevando el número 9.

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En mayo renovó su contrato hasta 2029 y resumió su vínculo con una frase sencilla: "Estoy donde quiero estar". Mientras su nombre comenzaba a aparecer relacionado con otros equipos, el Málaga protegió a un delantero que ya no era únicamente una apuesta de futuro, sino uno de los rostros de su regreso a la élite.

El domingo, toda esa historia quedará reducida a una pelea mucho más pequeña. Chupe intentará ganar medio metro dentro del área y Djené procurará que nunca llegue a tenerlo. El atacante del Málaga buscará anticiparse al central; el capitán azulón tratará de alejarlo de la portería y obligarlo a jugar de espaldas.

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No será únicamente un enfrentamiento entre juventud y experiencia. Chupe representa la impaciencia de quien ha ascendido dos escalones en muy poco tiempo y ahora debe demostrar que sus goles también caben en Primera División. Djené encarna la resistencia de quien lleva años escuchando que el siguiente curso podría ser el último y continúa apareciendo en el once.

Los dos han llegado al mismo partido desde lugares opuestos. Chupe salió de casa para conquistar el primer equipo. Djené cruzó varios países hasta encontrar una casa en Getafe. El domingo compartirán unos metros de césped, aunque ninguno tendrá demasiado interés en hacerle sitio al otro. EFE

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