Espana agencias

Detenido por estafar más de 350.000 euros a personas mayores o con discapacidad

Guardar

Granada, 19 sep (EFE).- Un hombre de 41 años ha sido detenido en Granada acusado de estafar, haciéndose pasar por comercial, más de 350.000 euros a más de 40 personas de avanzada edad y con discapacidades de distinto tipo que, en muchos de los casos, vivían solas.

La Guardia Civil le atribuye un delito continuado de estafa, usurpación del estado civil y falsedad de documento público y privado, informa el instituto armado.

PUBLICIDAD

La operación, denominada Larberik, arrancó el pasado mes de mayo, cuando los agentes de Armilla (Granada) identificaron un vehículo durante un operativo de seguridad ciudadana en cuyo maletero hallaron numerosa documentación de contratos de crédito, talonarios y facturas con datos de terceras personas.

La Guardia Civil averiguó que las personas cuyos datos figuraban en ellos habrían sido estafadas por el conductor, por lo que se le intervino toda la documentación.

PUBLICIDAD

El modo de operar del ahora detenido consistía en presentarse ante las víctimas como comercial de distintas empresas, con apariencia educada, correcta y bien vestida, lo que le permitía generar confianza y acceder a los domicilios sin dificultad.

Una vez dentro, obtenía datos personales, documentación bancaria, certificados de pensión y firmas, que utilizaba para formalizar contratos de crédito, adquirir teléfonos móviles o financiar vehículos sin conocimiento de los perjudicados.

En algunos casos, este falso comercial regresaba a los domicilios alegando supuestos errores en la financiación y convencía a las víctimas de realizar pagos en metálico, transferencias o cargos con un terminal de punto de venta portátil para, supuestamente, cancelar las operaciones, generando así un doble perjuicio económico.

En otros, firmaba él mismo los documentos, aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas y el temor a sufrir un perjuicio mayor para prolongar el engaño y repetir nuevas operaciones con sus datos.

La Guardia Civil comprobó que más de 40 personas habían sido víctimas de esta estafa en seis provincias andaluzas (Almería, Jaén, Granada, Sevilla, Málaga y Córdoba).

El presunto autor habría adquirido dos terminales móviles de alta gama, dos motocicletas de gran cilindrada y un turismo. Algunos de esos vehículos habrían sido vendidos a terceras personas.

De hecho, una de ellas ha pasado a disposición judicial por un delito de receptación y no se descartan próximas detenciones.

Con el apoyo de la Policía Local de Granada y de Peligros (Granada), los agentes detuvieron al hombre y registraron su domicilio, en el que intervinieron una de las motocicletas denunciada como estafada, el vehículo que conducía -presuntamente obtenido mediante documentación de una víctima- y más de mil euros en efectivo, además de un punto de venta portátil.

También se han incautado de documentación bancaria, contratos de financiación y otros efectos directamente relacionados con la investigación, entre ellos un documento de alquiler de un turismo a nombre de una persona fallecida.

El detenido pasó a disposición del juzgado de guardia de Granada, que ha decretado su ingreso en prisión provisional. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma vuelve a estar a la venta: tiene una gruta de la época romana, pero la cifra es exorbitante

La residencia combina arquitectura contemporánea, vestigios romanos y grandes extensiones de terreno privado

La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma vuelve a estar a la venta: tiene una gruta de la época romana, pero la cifra es exorbitante

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 19 septiembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 19 septiembre

Una madre recibe 47 años de cárcel por explotar a sus hijas de 5 y 9 años: concertaba encuentros sexuales con hombres a cambio de dinero

La Audiencia ha valorado la especial vulnerabilidad de las víctimas

Una madre recibe 47 años de cárcel por explotar a sus hijas de 5 y 9 años: concertaba encuentros sexuales con hombres a cambio de dinero

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

Los magistrados señalan que la comercialización de productos con mensajes e ilustraciones similares no incurre en esta falta porque los artículos sí se distinguen de los de su competidora

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

Los sindicatos policiales denuncian falta de previsión e improvisación en el traslado de migrantes al puerto de Ceuta

Un octogenario cultivaba marihuana en un bosque de difícil acceso en Girona: la Guardia Civil encuentra 1.536 plantas y dos kilos de cogollos listos para vender

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”