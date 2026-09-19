Espana agencias

Detenido en Barcelona un hombre huido de Suiza y miembro de una red de tráfico de droga

Guardar

Barcelona, 19 sep (EFE).- Los Mossos han detenido en Barcelona a un fugitivo de 25 años huido de Suiza y miembro de una red dedicada al tráfico a gran escala de marihuana, grupo que desde 2025 habría comercializado más de cuatrocientos kilos de cannabis con el uso de aplicaciones de mensajería.

La policía catalana informa este sábado en un comunicado de que su unidad GRIF, especializada en la búsqueda internacional de fugitivos, recibió el pasado 8 de septiembre una orden europea de detención y entrega (OEDE) a las autoridades suizas de este hombre, al que se le atribuyen delitos contra la salud pública penados con veinte años de cárcel.

PUBLICIDAD

Los Mossos los detuvieron el pasado 14 de septiembre tras haberlo localizado en un edificio de Barcelona unos días antes.

Las autoridades suizas lo relacionan con la compra, transporte, almacenamiento y venta de marihuana y hachís a gran escala con un sistema de distribución que incluye comunicaciones de mensajería instantánea, envíos rápidos de paquetería y diferentes modos de pago destinados a dificultar el rastreo de los beneficios obtenidos.

PUBLICIDAD

Según los cálculos de las autoridades suizas, esa organización habría comercializado 410 kilos de cannabis con una facturación superior a los dos millones de francos suizos.

El detenido ya ha pasado a disposición judicial y está pendiente de su extradición a Suiza, que lo reclama para seguir con las actuaciones judiciales abiertas contra él. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

El grupo parlamentario reclama que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y ponga fin a lo que considera “desacato parlamentario”

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Las heridas del volcán de La Palma siguen abiertas cinco años después: la isla trata de volver a la normalidad tras la erupción de 2021

Muchas familias que perdieron su casa bajo la lava y la ceniza continúan instaladas en viviendas contenedores, mientras el turismo busca nuevos reclamos asociados al Tajogaite

Las heridas del volcán de La Palma siguen abiertas cinco años después: la isla trata de volver a la normalidad tras la erupción de 2021

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

El cambio también afecta a los conductores de vehículos de mercancías y los profesores de autoescuela

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma vuelve a estar a la venta: tiene una gruta de la época romana, pero la cifra es exorbitante

La residencia combina arquitectura contemporánea, vestigios romanos y grandes extensiones de terreno privado

La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma vuelve a estar a la venta: tiene una gruta de la época romana, pero la cifra es exorbitante

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”