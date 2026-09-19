Detenido en Barcelona un hombre huido de Suiza y miembro de una red de tráfico de droga

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Barcelona, 19 sep (EFE).- Los Mossos han detenido en Barcelona a un fugitivo de 25 años huido de Suiza y miembro de una red dedicada al tráfico a gran escala de marihuana, grupo que desde 2025 habría comercializado más de cuatrocientos kilos de cannabis con el uso de aplicaciones de mensajería.

La policía catalana informa este sábado en un comunicado de que su unidad GRIF, especializada en la búsqueda internacional de fugitivos, recibió el pasado 8 de septiembre una orden europea de detención y entrega (OEDE) a las autoridades suizas de este hombre, al que se le atribuyen delitos contra la salud pública penados con veinte años de cárcel.

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Los Mossos los detuvieron el pasado 14 de septiembre tras haberlo localizado en un edificio de Barcelona unos días antes.

Las autoridades suizas lo relacionan con la compra, transporte, almacenamiento y venta de marihuana y hachís a gran escala con un sistema de distribución que incluye comunicaciones de mensajería instantánea, envíos rápidos de paquetería y diferentes modos de pago destinados a dificultar el rastreo de los beneficios obtenidos.

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Según los cálculos de las autoridades suizas, esa organización habría comercializado 410 kilos de cannabis con una facturación superior a los dos millones de francos suizos.

El detenido ya ha pasado a disposición judicial y está pendiente de su extradición a Suiza, que lo reclama para seguir con las actuaciones judiciales abiertas contra él. EFE

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