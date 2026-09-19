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Condenada a 47 años de cárcel una madre por la explotación sexual de sus dos hijas

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Almería, 19 sep (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a 47 años de prisión, con un máximo de cumplimiento de 20 años, a una mujer por explotar sexualmente a sus dos hijas menores de edad y cooperar en las agresiones sexuales cometidas contra ellas, y ha absuelto a su pareja por falta de pruebas suficientes.

La sentencia, dictada por la Sección Tercera y a la que ha tenido acceso EFE, considera probado que, en fechas no determinadas de 2021 y 2022, la madre concertaba encuentros con hombres no identificados que realizaban actos sexuales con las niñas, nacidas en 2013 y 2017, a cambio de dinero que entregaban a la acusada.

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El tribunal impone a la mujer nueve años de prisión por cada uno de los dos delitos de explotación sexual y catorce años y seis meses por cada uno de los dos delitos continuados de agresión sexual, de los que la considera cooperadora necesaria.

La resolución aprecia la especial vulnerabilidad de las menores por su corta edad -tenían 9 y 5 años- y que la acusada se aprovechó de su condición de madre para cometer los hechos.

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La condena incluye la privación de la patria potestad y prohibiciones de acercamiento a menos de 500 metros y de comunicación con sus hijas de hasta veinte años.

También diez años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la prisión e inhabilitación durante veinticuatro años para profesiones que conlleven contacto con menores.

Por cada delito de explotación sexual, la Audiencia impone además una multa de treinta meses con una cuota diaria de seis euros.

La sala fundamenta su decisión en la declaración grabada de la hija mayor, corroborada por las manifestaciones de ambas menores recogidas en un informe de pediatría; el testimonio de la pareja de su padre, que denunció los hechos en mayo de 2023; y un informe psicológico.

Respecto a la pareja de la acusada, el tribunal concluye que no se ha acreditado que conociera o participara en la explotación sexual y considera insuficientemente concreta la declaración que lo vinculaba con actos sexuales contra las niñas.

La madre también queda absuelta de otros dos delitos de agresión sexual.

Los fundamentos de la sentencia fijan una indemnización de 60.000 euros para cada menor por el daño moral sufrido.

La Audiencia ordena asimismo remitir las declaraciones de una testigo para que se investigue si sus contradicciones entre la instrucción y el juicio pudieran constituir un delito contra la Administración de Justicia.

Contra la resolución cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). EFE

mma/pst/jmj

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