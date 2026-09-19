Canales vuelve y se cae Guruzeta de la lista para recibir al Alavés

Guardar

Bilbao, 19 sep (EFE).- El regreso de Peio Canales y la baja de Gorka Guruzeta son dos de las novedades en la lista de 23 jugadores convocados por el entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, para el partido de este sábado en San Mamés (16.15 horas) frente al Deportivo Alavés.

Canales vuelve ya recuperado del problema muscular en el sóleo izquierdo que le ha hecho perderse los dos últimos partidos mientras que Guruzeta, tras viajar el miércoles a Valencia para el partido con el Levante, causa baja en la convocatoria "al sentir ligeras molestias" de la lesión por la que no estuvo disponible ante el Elche.

PUBLICIDAD

Por lo tanto, los 23 jugadores citados para el partido frente al Alavés son Unai Simón, Padilla, Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Nico Williams, Areso, Laporte, Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan, Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Djaló, Canales y Johaneko. EFE

ibn/cc/og