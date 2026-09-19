Calero: "Ferrán Costa le ha imprimido carácter al Sabadell"

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Oviedo, 19 sept (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Julián Calero, dijo antes del partido de este domingo (Nova Creu Alta, 14:00 horas) ante el Sabadell que el técnico Ferrán Costa "le ha imprimido carácter" al conjunto arlequinado.

"El Sabadell está haciendo un inicio extraordinario, con mucha creencia en lo que hace. El del domingo es un partido diferente a los que hemos tenido hasta ahora, manejan muchos parámetros tanto de defensa como en ataque, unos automatismos muy marcados y con dinámica de recién ascendido ganador. Hay que estar muy centrados porque es un partido muy especial", explicó el entrenador en la sala de prensa de El Requexón.

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Preguntado por los posibles cambios en el once inicial del Sabadell, Calero aseguró que "viene funcionando bien, en casa han ganado a Almería y Córdoba y aunque hagan cambios tras la derrota en Mallorca es un equipo que siempre te pone en problemas".

"Tanto Chris Ramos como Costas han entrenado casi con total normalidad. También vuelve Aldasoro. La semana de trabajo ha sido buena y estamos mentalizados. El haber ganado en Valladolid está muy bien, pero ya está. Hay que seguir. Este es otro partido, diferente y con otras connotaciones", dijo el entrenador carbayón, que cuenta con las bajas de Ilyas Chaira, Brandon Domingues, Carlos Fernández y Nacho Vidal.

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Sin dar pistas sobre posibles cambios, sí dijo que en el lateral izquierdo "Samu y Juan Cruz son muy diferentes" y "están dando mucho". "Veremos quién se impone al final de la temporada", concluyó. EFE

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