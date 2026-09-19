Buscan un velero con una persona a bordo desaparecido tras un accidente rumbo a Gibraltar

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Algeciras (Cádiz), 19 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a un velero, de nombre 'Laurentia' y con un único tripulante a bordo, con rumbo a Gibraltar y que sufrió una colisión con otro velero a 50 kilómetros (27 millas náuticas) de Motril (Granada).

Según ha explicado este sábado Salvamento Marítimo a través de la red social X, ambas embarcaciones habían zarpado juntas desde Almería con destino a Gibraltar y tras la colisión, sus ocupantes quedaron en revisar daños y volver a ponerse en contacto, algo que el único tripulante de 'Laurentia' ya no hizo.

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El Centro de Salvamento Marítimo de Almería está coordinando la búsqueda de la embarcación desaparecida, en la que participan varios medios aéreos y marítimos.

Por aire se han movilizado los helicópteros 'Helimer 211' y 'Sasemar 308', además de un avión de Frontex, y por mar intervienen las salvamares 'Gienah' y 'Hamal', junto al buque de salvamento y rescate 'Mastelero'. EFE

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evr/fs/amf