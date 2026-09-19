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Brian Uriarte, el más rápido en una tanda condicionada por el estado de la pista

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El español Brian Uriarte (KTM) acabó siendo el más rápido de una segunda tanda libre del Gran Premio de Austria de Moto3 muy condicionada por el estado de la pista y ambiental en el circuito Red Bull de Spielberg.

Brian Uriarte consiguió un mejor tiempo de 1:47.740, con más de dos décimas de segundo de ventaja sobre su compatriota Joel Esteban (KTM) y el 'local' Leo Rammerstorfer (Honda).

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Los pilotos de Moto3 no salieron a pista para disputar los segundos entrenamientos libres en las mejores condiciones, con el asfalto todavía mojado de la lluvia caída durante la madrugada y una temperatura ambiente y del suelo muy baja.

Por eso, en los primeros minutos de sesión, apenas siete u ocho pilotos decidieron salir a pista para comprobar el estado del trazado, pero sin marcar unos registros de vuelta rápida significativos.

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Poco a poco y al ver el rendimiento de quienes estaban en pista, el resto de participantes se fueron 'animando' a hacer lo propio, aunque muy, muy lejos de los mejores tiempos de la categoría.

Todavía lejos del 1:39.668 que marcó el viernes David Almansa (KTM), el primer registro 'serio' de estos segundos libres fue para Brian Uriarte (KTM), que rodó en 1:48.569 en la novena vuelta, con las condiciones del asfalto mejorando notablemente.

Tras Uriarte, hubo otros protagonistas en lo alto de la clasificación, que acabó encabezada por el propio Uriarte, que en su última vuelta superó a Joel Esteban (KTM), por delante del austríaco Leo Rammerstorfer (Honda), el malasio Hakim Danish (KTM) o el también español Marcos Uriarte (KTM).

No salieron en ningún momento a pista David Almansa, Máximo Quiles, David Muñoz -que regresa a la competición después de superar sus graves lesiones-, Adrián Cruces (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda) y el británico Eddie O'Shea (Honda). EFE

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