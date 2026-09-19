Brian Uriarte, el más rápido en una tanda condicionada por el estado de la pista

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- El español Brian Uriarte (KTM) acabó siendo el más rápido de una segunda tanda libre del Gran Premio de Austria de Moto3 muy condicionada por el estado de la pista y ambiental en el circuito Red Bull de Spielberg.

Brian Uriarte consiguió un mejor tiempo de 1:47.740, con más de dos décimas de segundo de ventaja sobre su compatriota Joel Esteban (KTM) y el 'local' Leo Rammerstorfer (Honda).

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Los pilotos de Moto3 no salieron a pista para disputar los segundos entrenamientos libres en las mejores condiciones, con el asfalto todavía mojado de la lluvia caída durante la madrugada y una temperatura ambiente y del suelo muy baja.

Por eso, en los primeros minutos de sesión, apenas siete u ocho pilotos decidieron salir a pista para comprobar el estado del trazado, pero sin marcar unos registros de vuelta rápida significativos.

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Poco a poco y al ver el rendimiento de quienes estaban en pista, el resto de participantes se fueron 'animando' a hacer lo propio, aunque muy, muy lejos de los mejores tiempos de la categoría.

Todavía lejos del 1:39.668 que marcó el viernes David Almansa (KTM), el primer registro 'serio' de estos segundos libres fue para Brian Uriarte (KTM), que rodó en 1:48.569 en la novena vuelta, con las condiciones del asfalto mejorando notablemente.

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Tras Uriarte, hubo otros protagonistas en lo alto de la clasificación, que acabó encabezada por el propio Uriarte, que en su última vuelta superó a Joel Esteban (KTM), por delante del austríaco Leo Rammerstorfer (Honda), el malasio Hakim Danish (KTM) o el también español Marcos Uriarte (KTM).

No salieron en ningún momento a pista David Almansa, Máximo Quiles, David Muñoz -que regresa a la competición después de superar sus graves lesiones-, Adrián Cruces (KTM), el australiano Joel Kelso (Honda) y el británico Eddie O'Shea (Honda). EFE

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