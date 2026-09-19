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Bordalás, sobre el Málaga: "Nos jugamos muchísimo, es un partido realmente importante"

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Getafe (Madrid), 19 sep (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado en rueda de prensa, en la víspera de recibir al Málaga, que su equipo afronta un encuentro de máxima importancia y advirtió de que no le bastará con jugar bien para lograr la victoria.

"Mañana no nos vale con jugar bien. Mañana necesitamos ganar porque es un partido muy importante. Jugamos en casa contra un rival que no nos va a poner las cosas fáciles. Viene de competir contra rivales de entidad y sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien", declaró,

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El técnico alicantino rechazó entrar de nuevo en el debate arbitral después de mostrar su malestar tras la derrota del pasado jueves contra el Betis y afirmó que toda la atención del Getafe está puesta en el encuentro frente al Málaga.

"Ahora no es momento de hablar de los árbitros, sino estar centrados en el partido de mañana. Nos jugamos muchísimo. Es un partido realmente importante", señaló.

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Además, afirmó que su equipo ha hecho méritos para obtener mejores resultados, aunque admitió que su rendimiento no ha sido suficiente y reclamó un paso adelante a sus jugadores.

"Nos enfrentamos a un histórico como el Málaga. No hay que olvidarlo, aunque acabe de ascender es un histórico que ha hecho una gran temporada, la pasada. Por méritos propios consiguió el ascenso", manifestó.

Asimismo, descartó que el conjunto andaluz sea un rival más sencillo que el Betis y advirtió sobre las dificultades del choque: "Asequible no hay ningún equipo. En esta Liga todos tienen un nivel de dificultad enorme. Por eso es Primera División y no es fácil para ningún equipo conseguir victorias salvo excepciones de los equipos grandes", indicó.

También manifestó que su plantilla debe mejorar en ataque después de sus dificultades para generar ocasiones y marcar goles durante las primeras jornadas.

"Nos falta juego exterior. Esto es cuestión de momentos, de aciertos, de finalizar. El equipo lo sabe y quizá tiene que ser más agresivo en ataque y tener más confianza en los metros finales. Y tener más tranquilidad y no precipitarse", analizó.

Bordalás recordó que durante el verano llegaron numerosos futbolistas y también se produjeron muchas salidas, por lo que el equipo todavía atraviesa un periodo de adaptación.

"Estamos en un proceso de adaptación y de conocerse los jugadores. Lo que ocurre es que en la Liga no tienes tiempo", apuntó.

Para recibir al Málaga, Bordalás informó de que mantiene las dudas de Ramón Terrats y Borja Mayoral. El primero sufrió una lesión leve, mientras que el delantero no pudo entrar en la convocatoria frente al Betis por una inflamación en una rodilla.

"Cada fin de semana hay numerosas dificultades a la hora de confeccionar una convocatoria. Desde el inicio hemos tenido que echar manos de muchos chicos del filial. Incluso han salido al campo el pasado jueves porque hay muchos jugadores que llevan muchos minutos. Pero esto forma parte de lo que es el fútbol y la competición. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. Toquemos madera, que no haya problemas, que los jugadores aguanten bien. Este partido es importante.

Preguntado por si su portero David Soria hizo méritos para entrar en la última convocatoria de la selección española, se mostró respetuoso con las decisiones del seleccionador, Luis de la Fuente.

"Mi opinión, indudablemente, sería que estuviera en la selección. Pero vuelvo a repetir, soy respetuoso con la selección y él decide. Ojalá le podamos ver porque creo que ha hecho méritos y se lo merece", declaró.

Por último, reconoció la importancia anímica que tendría conseguir una victoria antes del parón internacional y bromeó sobre la posibilidad de que alguno de sus jugadores vuelva lesionado del parón.

"No creo que se pongan a hacer carreras de motos. Espero que no. Los chicos son responsables y se cuidan. No pienso en el parón. A partir de que acabe el partido de mañana podemos pensar en el parón. Ahora estamos pensando en el partido del Málaga. EFE

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