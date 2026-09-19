Aliança Catalana asegura que la justicia ha anulado la multa de 10.000 euros a Orriols

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Barcelona, 19 sep (EFE).- La formación ultraderechista Aliança Catalana ha asegurado este sábado que la justicia "ha anulado la multa" de 10.001 euros impuesta por la Generalitat a la alcaldesa de Ripoll y líder de ese partido, Sílvia Orriols, por unos comentarios hechos en 2022 en los que criminalizaba a los musulmanes.

Aliança Catalana ha dado a conocer esta anulación durante la II Convención Municipalista que ha celebrado en Ripoll (Girona).

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"La justicia ha anulado la multa porque no se ha acreditado la discriminación", sostiene la formación en un mensaje en su cuenta de X.

"Las instituciones no se pueden usar para perseguir adversarios políticos ni para sancionar opiniones incómodas, Tània Verge", ha replicado la formación a la consellera de Igualdad y Feminismo, el departamento impulsor de aquella sanción.

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También en un mensaje en su cuenta de esa red social, la propia Orriols se ha felicitado por la anulación de la multa con el siguiente comentario: "Ya podemos decir que el Islam es incompatible con Occidente sin tener que pagar multas de 10.001 euros", y ha añadido: "Hemos derrotado al islamoizquierdismo en los tribunales y lo derrotaremos en las urnas".

El origen de aquella multa, impuesta en 2024, es un debate mantenido dos años antes en la cadena 8TV sobre inmigración, cuando Orriols afirmó que "la identidad catalana está amenazada" o que en "una Cataluña islámica habría violaciones en grupo, mutilaciones genitales y matrimonios forzados".

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El Govern justificó aquella sanción basándose en la legislación catalana para fomentar la igualdad de trato y evitar la discriminación, que permite abrir expedientes y proponer sanciones ante declaraciones o comportamientos racistas. EFE