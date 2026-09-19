Alcaraz asegura su presencia en las Finaes ATP junto a Sinner y Zverev

Guardar

Murcia, 19 sep (EFE).- Carlos Alcaraz estará por cuarta temporada consecutiva en las Nitto ATP Finals al haber asegurado ya su presencia para la cita de noviembre en la ciudad italiana de Turín, al igual que el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev.

Alcaraz, quien en este 2026 conquistó el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha antes de resultar lesionado -una tenosinovitis en la muñeca derecha le tuvo apartado de la competición durante cuatro meses y medio hasta que regresó hace unas semanas en el Abierto de Estados Unidos- aparece en esa clasificación elaborada desde el mes de enero con 4.050 puntos por los 8.650 que acumula Sinner, los 7.950 de Zverev y los 4.430 de Shelton.

PUBLICIDAD

Por puntos aún no tendría plaza reservada en Turín pero el hecho de ser campeón de un Grand Slam, el primero del año que se celebró en Melbourne, y haber confirmado que cerrará el curso entre los 20 primeros tenistas del mismo le hacen acreedor de un sitio en la conocida aún por muchos como la Copa de Maestros y que reúne a los ocho mejores jugadores del circuito ATP de la temporada.

Así lo indicó la propia ATP y el murciano, de 23 años cumplidos el 5 de mayo, logra su clasificación para las Nitto ATP Finals por quinta campaña consecutiva aunque será la cuarta vez que participe porque se perdió la edición de 2022 por lesión cuando había logrado el billete como el mejor del año.

PUBLICIDAD

En 2023 fue semifinalista, en 2024 no pasó la fase de grupos y en 2025 se hizo con el subcampeonato perdiendo en la final ante Sinner por 6-7 (4) y 5-7.

El actual número 3 de la clasificación mundial cayó en los cuartos de final del US Open precisamente ante el norteamericano Shelton en el súper tie break del quinto set (7-6 (5), 1-6, 3-6, 6-1 y 6-7 (7)) en lo que fue su regreso a las pistas, pero el hecho de haber superado cuatro rondas en Nueva York le ayudó a alcanzar uno de sus objetivos del año, donde coincidirá con el de San Cándido, campeón en Wimbledon; y con el de Hamburgo, ganador tanto en Roland Garros como en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Así pues, el de El Palmar peleará en el Inalpi Arena por un título que se le resiste. EFE

Ij/or/og