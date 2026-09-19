34-26: Nagy y Gedo dejan sin opciones al Villa de Aranda

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Inés Morencia

Valladolid, 19 sep (EFE).- Nagy, infranqueable en la meta del Recoletas Salud Atlético Valladolid, y Gedo, un auténtico martillo en ataque, con diez goles, dejaron sin opciones a un Villa de Aranda que nada pudo hacer ante la defensa y la velocidad local.

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Los vallisoletanos dejaron claro, desde el primer segundo, que querían volver a hacer de Huerta del Rey un fortín, y salieron con intensidad para hacerse con el control del juego, con un ataque fluido y una defensa que favoreció la efectividad de Nagy en la portería.

El 5-1 en los diez minutos iniciales obligó a Javier Márquez a solicitar un tempranero tiempo muerto, que resultó efectivo, ya que su equipo aumentó la intensidad defensiva y mostró más mordiente en ataque.

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Además, la lesión de Pablo Herrero -que podría ser grave- afectó al cuadro local, que bajó el ritmo, favoreciendo a un Aranda más pausado, que supo sacar provecho de esos momentos de ciertas dudas entre los gladiadores azules.

Pero estos no tardaron en reaccionar, con la salida de Iribar, Sergio Sánchez y Suárez, que aportaron, de nuevo, una gran intensidad al juego, para ampliar la renta hasta los cinco goles (14-9), que trajo consigo un nuevo receso del técnico arandino.

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Se llegó al descanso con un 15-10 en el marcador, que evidenciaba el marcado carácter defensivo del choque, y el protagonismo de Nagy y Saric en las porterías de uno y otro equipo.

El meta local siguió brillando tras la reanudación lo que, unido a la velocidad en los contraataques, permitió al Recoletas ampliar su renta hasta el 20-13 y, con ella, su dominio fue absoluto, ante un Aranda totalmente desesperado ante la muralla de Nagy.

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Este, que ya entró en el siete ideal de la primera jornada, con 16 paradas, amplió su efectividad hasta las veinte, garantizando la primera victoria de los vallisoletanos en su feudo.

Ficha técnica:

34- Recoletas Atlético Valladolid (15+19): Nagy, Sergio Sánchez (-), Tao (4,1p), Pisonero (4), Gedo (10,3p), Pablo Herrero (-), De Toledo (1), Fodorean (1), Carvalho (1), Suárez (3), Iribar (4), Serrano (4), Álex Díaz (-), Jozinovic (-), Álex Colón (2).

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26- Tubos Aranda Villa de Aranda (10+16): Saric, Martinsson (1p), Pedro Martínez (-), Parera (3), Tamayo (2), David López (5,1p), Cordiés (2,1p), Pereira (1), Jánosi (5), Rosell (2), Pinillos (1), Bors (1), Jovic (-), Arias (2), Megías (1).

Parciales cada cinco minutos: 3-1, 5-1, 7-6, 10-7, 12-8, 15-10 -descanso-; 16-11, 21-14, 24-19, 28-21, 30-23, 34-26 -final-.

Árbitros: Excluyeron dos minutos a De Toledo (m.7), Gedo (m.11 y 53), Ignacio Suárez (m.14), del Recoletas Salud Atlético Valladolid y a Megías (m.52), del Tubos Aranda Villa de Aranda.

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Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante 1.582 espectadores. EFE

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