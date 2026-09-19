Espana agencias

34-26: Nagy y Gedo dejan sin opciones al Villa de Aranda

Guardar

Inés Morencia

Valladolid, 19 sep (EFE).- Nagy, infranqueable en la meta del Recoletas Salud Atlético Valladolid, y Gedo, un auténtico martillo en ataque, con diez goles, dejaron sin opciones a un Villa de Aranda que nada pudo hacer ante la defensa y la velocidad local.

PUBLICIDAD

Los vallisoletanos dejaron claro, desde el primer segundo, que querían volver a hacer de Huerta del Rey un fortín, y salieron con intensidad para hacerse con el control del juego, con un ataque fluido y una defensa que favoreció la efectividad de Nagy en la portería.

El 5-1 en los diez minutos iniciales obligó a Javier Márquez a solicitar un tempranero tiempo muerto, que resultó efectivo, ya que su equipo aumentó la intensidad defensiva y mostró más mordiente en ataque.

PUBLICIDAD

Además, la lesión de Pablo Herrero -que podría ser grave- afectó al cuadro local, que bajó el ritmo, favoreciendo a un Aranda más pausado, que supo sacar provecho de esos momentos de ciertas dudas entre los gladiadores azules.

Pero estos no tardaron en reaccionar, con la salida de Iribar, Sergio Sánchez y Suárez, que aportaron, de nuevo, una gran intensidad al juego, para ampliar la renta hasta los cinco goles (14-9), que trajo consigo un nuevo receso del técnico arandino.

Se llegó al descanso con un 15-10 en el marcador, que evidenciaba el marcado carácter defensivo del choque, y el protagonismo de Nagy y Saric en las porterías de uno y otro equipo.

El meta local siguió brillando tras la reanudación lo que, unido a la velocidad en los contraataques, permitió al Recoletas ampliar su renta hasta el 20-13 y, con ella, su dominio fue absoluto, ante un Aranda totalmente desesperado ante la muralla de Nagy.

Este, que ya entró en el siete ideal de la primera jornada, con 16 paradas, amplió su efectividad hasta las veinte, garantizando la primera victoria de los vallisoletanos en su feudo.

Ficha técnica:

34- Recoletas Atlético Valladolid (15+19): Nagy, Sergio Sánchez (-), Tao (4,1p), Pisonero (4), Gedo (10,3p), Pablo Herrero (-), De Toledo (1), Fodorean (1), Carvalho (1), Suárez (3), Iribar (4), Serrano (4), Álex Díaz (-), Jozinovic (-), Álex Colón (2).

26- Tubos Aranda Villa de Aranda (10+16): Saric, Martinsson (1p), Pedro Martínez (-), Parera (3), Tamayo (2), David López (5,1p), Cordiés (2,1p), Pereira (1), Jánosi (5), Rosell (2), Pinillos (1), Bors (1), Jovic (-), Arias (2), Megías (1).

Parciales cada cinco minutos: 3-1, 5-1, 7-6, 10-7, 12-8, 15-10 -descanso-; 16-11, 21-14, 24-19, 28-21, 30-23, 34-26 -final-.

Árbitros: Excluyeron dos minutos a De Toledo (m.7), Gedo (m.11 y 53), Ignacio Suárez (m.14), del Recoletas Salud Atlético Valladolid y a Megías (m.52), del Tubos Aranda Villa de Aranda.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el polideportivo Huerta del Rey ante 1.582 espectadores. EFE

mim/erbq/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

La RFEF había programado el partido como una muestra de apoyo a la ciudad autónoma, pero la cita no figuraba aún en su agenda oficial de encuentros

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

El tribunal concluyó que ambos pueden cubrir los gastos de sus hijos y mantuvo el reparto de las cargas comunes

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

El derbi enfrenta a dos aspirantes que buscan recortar distancia con el Barcelona antes del parón internacional

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

“No hay más gente mala en una barriada de Soweto que en un barrio rico de Estados Unidos”: 16 años contando el mundo han enseñado a este periodista a dudar de todo

Así lo cuenta Javier Brandoli en ‘Carbonara con nata’, un libro que recoge historias de África, Asia, América Latina y Europa

“No hay más gente mala en una barriada de Soweto que en un barrio rico de Estados Unidos”: 16 años contando el mundo han enseñado a este periodista a dudar de todo

El pueblo de Murcia al que siempre vuelve Javier Calvo, director de ‘La bola negra’: calas vírgenes, un castillo medieval y paisajes de película

Ubicado en el límite con Almería, Águilas combina historia milenaria, imponentes fortalezas y calas protegidas

El pueblo de Murcia al que siempre vuelve Javier Calvo, director de ‘La bola negra’: calas vírgenes, un castillo medieval y paisajes de película
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

La Audiencia Provincial de Madrid confirma que no se fija pensión de alimentos tras el divorcio por similitud económica entre progenitores y custodia compartida

Europa alerta del “riesgo real” de un ataque ruso tras la ofensiva híbrida de Putin y la agresión más cercana desde que empezó la guerra de Ucrania

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de la bomba de agua en los coches: “Si no se mueve, no vale para nada”

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

ECONOMÍA

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

DEPORTES

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

El Ministerio del Interior pide a la Federación de Fútbol cancelar el amistoso de la selección sub-20 entre España y México en Ceuta por la “presión migratoria existente”

A qué hora y dónde ver el partido de liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”