Espana agencias

2-1. Harvey Barnes reanima al Newcastle y provoca la primera derrota del Hull

Guardar

Redacción deportes, 19 sep (EFE).- Dos asistencias en siete minutos de Harvey Barnes, culminadas por Joseph Willock y Lewis Hall, bastaron al Newcastle para reaccionar y reencontrarse con el triunfo en el choque contra el Hull City, que disfrutó de una reacción a medias, insuficiente para evitar su primera derrota del curso (2-1).

Las urracas afrontaron el duelo con dos encuentros que sembraron dudas, un empate frente al Bournemouth y la derrota del pasado fin de semana contra el Leeds.

PUBLICIDAD

Sin embargo, aprovechó su buen arranque el conjunto de Matthias Jaissle para encarrilar un triunfo que después no se le escapó. Barnes asistió a Joseph Willock a los tres minutos y batió al meta konstantinos Tzolakis y cuatro más tarde fue Lewis Hall el que aprovechó la asistencia de Barnes.

Pudo evitar los agobios del final el Newcastle porque en el añadido de la primera parte Yoane Wissa pudo anotar desde los once metros pero el portero Tzolakis detuvo el penalti.

PUBLICIDAD

El partido cambió en la segunda mitad y el Hull, que no había perdido en lo que va de curso, intentó evitar la derrota. Y acortó distancias en el 67 con el tanto del francés Mohamed Ali Cho a pase del argelino Mohamed Belloumi. Pero no le dio para más y salió de St. James Park con su primer revés del curso en su cuenta. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 19 septiembre

Como cada sábado, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 19 septiembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

El técnico del Atlético elogió al portugués, que recordó su trayectoria como rivales en los banquillos

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

15 películas para ver en otoño: desde comedias románticas hasta películas españolas aplaudidas por la crítica

Historias basadas en cuentos antiguos, cartas de amor y narraciones dignas de Halloween: esos son algunos filmes para disfrutar en los meses fríos

15 películas para ver en otoño: desde comedias románticas hasta películas españolas aplaudidas por la crítica

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Un informe de Funcas revela que la responsabilidad recae mayoritariamente en hijas y esposas, mientras el gasto informal en dependencia triplica al desembolso público del Estado

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Miles de migrantes siguen en las calles de Ceuta mientras el Gobierno confía en que Marruecos cumpla su compromiso con Europa

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre el mantenimiento de la bomba de agua en los coches: “Si no se mueve, no vale para nada”

‘Drizzle’, el nuevo interceptor de drones español que supera los 400 kilómetros por hora y cuenta con sensores infrarrojos

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

La Audiencia Nacional reclama al Gobierno los expedientes del campamento del puerto Ceuta, instalado y ocupado ya pese al recurso de la Policía por riesgos de seguridad

ECONOMÍA

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Casi la mitad de las cuidadoras familiares dedica más de diez horas diarias y lleva más de ocho años en esa tarea

Por qué el INE ha corregido el dato de crecimiento de España del año pasado: dos décimas menos por el consumo y las exportaciones

El balneario más grande de Francia, bajo la lupa: casi un millón de euros en equipos “inútiles” y salarios de sus directivos “fuera de norma”

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

DEPORTES

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

Simeone y Mourinho cambian la tensión por respeto antes del derbi: admiración entre “compañeros de guerra”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”