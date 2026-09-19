2-1. Harvey Barnes reanima al Newcastle y provoca la primera derrota del Hull

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Redacción deportes, 19 sep (EFE).- Dos asistencias en siete minutos de Harvey Barnes, culminadas por Joseph Willock y Lewis Hall, bastaron al Newcastle para reaccionar y reencontrarse con el triunfo en el choque contra el Hull City, que disfrutó de una reacción a medias, insuficiente para evitar su primera derrota del curso (2-1).

Las urracas afrontaron el duelo con dos encuentros que sembraron dudas, un empate frente al Bournemouth y la derrota del pasado fin de semana contra el Leeds.

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Sin embargo, aprovechó su buen arranque el conjunto de Matthias Jaissle para encarrilar un triunfo que después no se le escapó. Barnes asistió a Joseph Willock a los tres minutos y batió al meta konstantinos Tzolakis y cuatro más tarde fue Lewis Hall el que aprovechó la asistencia de Barnes.

Pudo evitar los agobios del final el Newcastle porque en el añadido de la primera parte Yoane Wissa pudo anotar desde los once metros pero el portero Tzolakis detuvo el penalti.

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El partido cambió en la segunda mitad y el Hull, que no había perdido en lo que va de curso, intentó evitar la derrota. Y acortó distancias en el 67 con el tanto del francés Mohamed Ali Cho a pase del argelino Mohamed Belloumi. Pero no le dio para más y salió de St. James Park con su primer revés del curso en su cuenta. EFE