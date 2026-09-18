Robles visita el CNI y condecora a varios agentes tras la polémica por su papel en Ceuta

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Madrid, 18 sep (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes la sede del CNI, donde ha condecorado a personal del Centro Nacional de Inteligencia en plena polémica por el papel de los agentes de esta institución en los días previos a la llegada masiva de personas en Ceuta el pasado 30 de julio.

Defensa ha remitido una fotografía del acto con una escueta nota en la que da cuenta de que Robles ha visitado esta mañana la sede del CNI "en el marco de los encuentros habituales con el personal que presta sus servicios en el centro", una cita que ha finalizado con la imposición de distinciones a personal de la institución.

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La visita de Robles tiene lugar nueve días después de que el Gobierno desclasificara los informes relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta de finales de julio, incluidos algunos documentos del CNI, servicio adscrito a Defensa del que la ministra ha defendido su actuación en ese asunto.

Robles ha reiterado que tanto ella como la directora el CNI, Esperanza Casteleiro, están a disposición de la comisión de secretos oficiales del Congreso para dar explicaciones a los grupos parlamentarios. EFE

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