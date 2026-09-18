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Reacción defensiva del Atlético rumbo al derbi

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Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 18 sep (EFE).- “Son muchos goles en contra”, remarcó hace una semana Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, recién derrotado en Liverpool y con ocho tantos recibidos en los primeros cinco encuentros para incitar la reacción defensiva lograda ante la Real Sociedad y Osasuna, con sendos duelos imbatido, rumbo al derbi con el Real Madrid de este domingo.

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Ha sanado la herida defensiva. No sostenía su portería a cero desde la primera jornada en el Metropolitano, en el 2-0 al Málaga. Había recibido goles en cada uno de los siguientes cuatro encuentros: dos tantos en contra ante el Villarreal (2-2), uno frente al Sevilla (1-3), tres contra el Athletic Club (3-0) y dos ante el Liverpool (2-1), antes de su marco a cero en Anoeta y ante Osasuna.

“Entendemos que este partido no va relacionado absolutamente en nada al partido del domingo. Vamos a encontrarnos con un rival que tiene una fortaleza ofensiva increíble y trataremos de llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, advirtió Simeone tras el triunfo contra el conjunto navarro, cuando concedió apenas un remate a portería más allá del gol anulado por una presunta falta previa de Lucas Torró a Robin Le Normand.

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Un alivio para el Atlético, que tan solo recibió cinco remates ante la Real Sociedad y que estaba en alerta defensiva después de la derrota en Liverpool, porque, además de los números (era su peor inicio en ese sentido en los primeros cinco choques oficiales de toda la era Simeone), había cometido demasiados errores en los goles en contra, sobre todo en Anfield y Bilbao.

“Ojalá sigamos con esta racha, pero el fútbol ha cambiado. Los equipos son muy buenos, saben atacar muy bien y saben encontrar los espacios que, a lo mejor, antes era más difícil. Estamos trabajando en eso, tenemos que mejorar en todos los aspectos, en los últimos partidos lo hemos hecho muy bien y tenemos que continuar en esta línea. Hay que hacerlo lo mejor posible para no encajar y, por otro lado, también tienes que marcar. Lo importante es ganar”, advirtió este viernes el portero Jan Oblak.

Del 1,6 de media de goles en contra por partido de los primeros cinco duelos de esta campaña ha bajado ahora al 1,14, pero aún está por encima de lo habitual aunque no sea el peor de la era del técnico argentino.

Aún es el tercero más abundante de goles en contra por partido desde que lo dirige el técnico (solo lo sobrepasan el 1,39 de la pasada campaña y el 1,29 de 2023-24), aunque haya mejorado también el porcentaje de porterías a cero en estos dos últimos encuentros, tal y como había sido el comienzo, con solo un marco a cero en los primeros cinco choques. Era del 20 por ciento. Ahora ha mejorado al 42,8 por ciento, más acorde a sus pretensiones.

“Yo creo que el fútbol está cambiando en general, lo de encajar goles o marcar goles. Ahora el fútbol es muy distinto que hace unos años, que a lo mejor atrás se podía defender mejor o los equipos no tenían una dinámica tan fuerte adelante como tienen ahora. Y nosotros estamos jugando de una manera distinta que antes, pero también es muy difícil jugar como antes. En general hay muchos más goles”, analizó Oblak. EFE

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