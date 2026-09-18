Prisión provisional para el acusado de matar a su padre en Torrejón de Ardoz (Madrid)

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Madrid, 18 sep (EFE).- Un juez ha enviado a prisión provisional a un hombre acusado de matar la semana pasada en Torrejón de Ardoz (Madrid) a su padre, de 84 años, que tenía Alzheimer y constaba como desaparecido.

Según ha informado a EFE el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juzgado que estaba de guardia el pasado fin de semana en Torrejón decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio para el hombre que había sido arrestado el jueves por la Policía acusado de la muerte del anciano, tras intervenir sus comunicaciones.

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El investigado ingresó en el centro penitenciario de Alcalá Meco.

La calificación como homicidio es provisional y podrá variar conforme avance la investigación en el juzgado de instrucción número 4 de la localidad, precisan las fuentes.

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El acusado fue detenido el jueves como presunto autor de la muerte de su padre, según han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía, que han detallado que el hombre de 84 años constaba como desaparecido y al investigar el caso los agentes acabaron deteniendo al hijo.

Se trata de un hombre español de 51 años con antecedentes, aunque no ha trascendido más información por el momento porque la investigación está bajo secreto. EFE

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