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Popovic deja fuera de la lista a Ryan e introduce savia nueva para partidos ante Brasil

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Redacción deportes, 18 sep (EFE).- Tony Popovic, técnico de la selección de Australia, ha dejado al veterano Matt Ryan, guardameta del Levante español, fuera de la lista de convocados para los partidos amistosos que disputará ante Brasil en Townsville y Brisbane.

Popovic, quien ha asegurado que el meta, 105 veces internacional con los 'Socceroos' y que perdió la condición de titular en el pasado Mundial, sigue entrando en sus planes, pero que en esta ocasión quieren ver y trabajar durante la concentración con otro guardameta como Jacob Hampman, del St. Mirren escocés.

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El técnico 'aussie' mantiene el bloque de la concentración mundialista, pero introduce novedades. Eli Adams (Gamba Osaka), Kealey Adamson (QPR), Chapman, Yaya Dukuly (Celje) y Marcus Younis (Brondby) han sido convocados por primera vez, y vuelven a una citación jugadores que se quedaron sin Mundial como Riley McGree (Middlesbrough), Patrick Yazbek (Nashville), Alexander Robertson (Cardiff City), Kasey Bos (Excelsior Rotterdam) y Dylan Leonard (Aachen).

"Hemos seleccionado una plantilla pensando en la Copa Asiática 2027 y es una gran oportunidad para que sigamos creciendo como equipo", dijo Popovic, quien aseguró que están "muy ilusionados" por jugar en casa por primera vez desde marzo dos partidos "cruciales" contra Brasil, "la selección más exitosa en la historia de la Copa Mundial de la FIFA".

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"Sólo tendremos dos concentraciones y cuatro partidos antes de seleccionar a nuestra plantilla para la Copa Asiática de la AFC 2027, por lo que estos partidos son cruciales para nuestra preparación de cara a nuestro próximo gran torneo", señaló.

Australia, que cayó en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al perder frente a Egipto en la tanda de penaltis, jugará ante Brasil el viernes 25 en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville y el martes 29 en el Suncorp Stadium de Brisbane.

Convocados:

- Porteros: Patrick Beach (Troyes/FRA), Jacob Chapman (St. Mirren/SCO) y Paul Izzo (Randers/DIN)

- Defensas: Keley Adamson (Queens Park Rangers/ENG), Aziz Behich (Melbourne City), Kasey Bos (Excelsior/NED), Alessandro Circati (Benfica/POR), Milos Degenek (Apoel/CYP), Jason Geria (Albirex Niigata/JPN), Lucas Herrington (Hull City/ENG), Jacob Italiano (Graz/AUT), Dylan Leonard (Aachen/GER), Harry Souttar (Leicester/ENG).

- Medios: Jackson Irvine (Cerezo Osaka/JPN), Riley McGree (Middlesbrough/ENG), Connor Metcalfe (St. Pauli/GER), Aiden O'Neill (New York City/USA), Paul Okon-Engstler (Colonia/GER), Alexander Robertson (Cardiff City/WAL) y Pawtrick Yazbek (Nashville/USA).

- Delanteros: Eli Adams (Gamba Osaka/JPN), Yaya Dukuly (Celje/SLO), Nestory Irankunda (Sporting/POR), Mohamed Toure (Norwich/ENG), Tete Yengi (Machida/JPN) y Marcus Younis (Brondby/DIN). EFE

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