Los Juegos Asiáticos arrancan en Japón con una cifra récord de más de 11.000 atletas

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Paula Gracia

Tokio, 18 sep (EFE).- La vigésima edición de los Juegos Asiáticos, la mayor competición deportiva del continente, se inaugura este sábado en la prefectura japonesa de Aichi y su capital, Nagoya, en el centro de Japón, con la participación de más de 11.000 atletas de 45 países que competirán en cerca de medio centenar de deportes.

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Los Juegos Asiáticos, que se celebran cada cuatro años, abarcan en esta edición 43 deportes y 70 disciplinas, con 468 eventos bajo el lema 'Imagina una sola Asia'. El evento deportivo, que Japón acoge por primera vez desde 1994, finalizará el 4 de octubre.

Con la mayoría de citas organizadas en la prefectura de Aichi, el estadio Paloma Mizuho de Nagoya, que cuenta con capacidad para alrededor de 35.000 espectadores, será la sede principal y acogerá las pruebas de atletismo y las ceremonias de apertura y clausura.

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Más allá del mencionado estadio, la competición se distribuye entre decenas de sedes tanto en esta prefectura como en las vecinas Gifu y Shizouka, así como en Osaka y Tokio, donde se llevará a cabo la competición de natación. La mayoría de las sedes de competición son instalaciones ya existentes que se han acondicionado para esta ocasión.

El programa incluye disciplinas convencionales de los Juegos Olímpicos, como fútbol, gimnasia artística o tiro con arco; deportes tradicionales de la región (artes marciales como jiu-jitsu o wushu, o el sepak takraw, una especie de cruce entre fútbol y voleibol, popular en el sudeste asiático); y hasta modalidades que incorporan tecnologías digitales (e-sports).

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La cita multideportiva será inaugurada por los emperadores Naruhito y Masako, en una ceremonia que contará con el despliegue de unos 10.000 agentes de policía y restricciones en el uso de drones, según informó la agencia de noticias japoneas Kyodo.

Representado por la mascota Honohon, algunas disciplinas como el baloncesto y el fútbol ya han arrancado por cuestión de calendario, destacando el arrollador debut de la selección femenina de fútbol de Corea del Norte frente a Bangladés (10-0).

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En esta ocasión, Japón no ha construido una villa exclusiva para los deportistas, con el fin de reducir costos, razón por la cual algunos competidores se hospedarán en hoteles y otros en un crucero atracado en el puerto de Nagoya, que servirá como villa flotante temporal con capacidad para unas 4.000 personas.

Desde los primeros juegos, que se celebraron en 1951 en la capital de la India, Nueva Deli, con algo menos de 500 atletas, su magnitud ha ido aumentando progresivamente con los años hasta esta edición, que se espera que supere los 11.000 deportistas.

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Así, Japón vuelve a ser sede de los Juegos Asiáticos 32 años después de la última edición organizada en el país, la de Hiroshima 1994. La primera fue la de Tokio 1964.

En los últimos tres Juegos Asiáticos, China ha liderado el medallero por oro, con Japón y Corea del Sur compitiendo por el segundo y tercer puesto, a pesar de que en las primeras décadas los atletas nipones dominaban los podios.

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Además, será la primera vez que Japón acoja los Parajuegos Asiáticos, programados del 18 al 24 de octubre y que contará con la participación de alrededor de 4.000 atletas en un total de 18 deportes, como tenis en silla de ruedas, fútbol para ciegos o ciclismo adaptado, entre otros. EFE