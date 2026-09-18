Los 'gemelos digitales' de Fernando Rivas: IA para facilitar la toma de decisiones humanas

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Alba Calzado

Madrid, 18 sep (EFE).- Inteligencia artificial. Algoritmos. Gemelos digitales. Son conceptos que Fernando Rivas maneja a diario para mejorar el rendimiento deportivo. Antes lo hacía, como entrenador, con Carolina Marín, campeona olímpica de bádminton. Ahora, además del bádminton, con fútbol y baloncesto. Una revolución metodológica que explica en EFE. Su objetivo, que las decisiones, siempre humanas, estén mejor informadas.

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"Lo que ha sido la metodología que hemos ido desarrollando a lo largo de la vida con Carolina [Marín], pues ahora la estamos intentando aplicar a otros deportes gracias a la inteligencia artificial", comienza Rivas, en una entrevista con EFE.

"La IA es una herramienta muy potente. Está aquí para ir viendo los patrones de respuestas: por ejemplo, que los jugadores entiendan que es mejor que se pierdan un partido antes de que se lesionen y se pierdan seis", añade.

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Uno de sus clientes, en colaboración con la empresa de IA Paravium, es la Unión Deportiva Las Palmas. Su IA se llama Wayya, un nombre de origen guanche. "La IA es un miembro del 'staff'. Cuando trabajamos con equipos, lo primero que hacemos es darle un nombre. Con la UD Las Palmas, no hablamos de IA, hablamos de Wayya", aclara.

Su rol es ayudar al trabajo humano, no sustituirlo: "Es una IA ubicua. Cuando tú nutres a Wayya con todo lo que tú eres, tu idiosincrasia, Wayya funciona. Con un sesgo aplicado: 70 % lo que ya conoce del club, 30 % lo que va buscando. Para que las decisiones que toman los humanos sean decisiones mejor informadas".

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"Los equipos tienen una aplicación para cada cosa, Wayya lo que hace es absorber todos esos datos y cruzarlos. Si todo está en la normalidad, tú no tienes que ir a los 32 jugadores. Le preguntas a Wayya: 'Dime si hay algún jugador que esté por debajo de su rango habitual, y búscame las causas'. Y las busca: no ha dormido bien, variabilidad, sistema... Eso te quita un trabajazo y tú sigues tomando las decisiones", apunta.

Un ejemplo de funcionamiento es lo que Rivas llama "gemelos digitales", reproducciones de una persona o un equipo en el ámbito digital para hacer pruebas en ordenador y valorar cómo serían los resultados en el mundo real.

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"Hacemos gemelos digitales de todos los jugadores para jugar con la carga de trabajo de manera digital, en un laboratorio, que en este caso es un ordenador, y con ese gemelo digital experimentamos. Hay otro que, cuando le metes el historial clínico, lo que hace es alertar del riesgo de lesión. A nivel táctico también se pueden hacer gemelos digitales. Mi compañero desarrolla modelos de 'forecasting' para ver cómo los cambios pueden mover el tablero", añade.

Esta metodología basada en datos ya se aplica en fútbol y baloncesto. Rivas está trabajando en incorporarla al bádminton, pero confiesa un problema: "La parte que está costando más en bádminton es la visión artificial, el análisis automático de los partidos, porque el volante va tan rápido que, cuando tú le enseñas al sistema a identificarlo, lo pierde de vista, porque es una mancha borrosa".

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El entrenador tiene experiencia aplicando sus innovaciones a la alta competición. Lo hacía con Carolina Marín, a la que acompañó a ganar un oro olímpico y tres Mundiales. "Se me ponía la piel de gallina cuando ganaba con las cosas que habíamos entrenado. Cuando tú inventas cosas, ella las ejecuta, porque confía plenamente, y la otra no se entera de lo que estás haciendo, porque es algo nuevo, eso es maravilloso", rememora.

Para su expupila sólo tiene buenas palabras: "Hay diferentes cosas que se dan para que sea la deportista del pueblo: uno, su forma de ser; luego, que haya sido capaz de triunfar en el deporte raro de España, un deporte eminentemente asiático; y luego, la capacidad de resiliencia, cómo ella se ha superado en las lesiones, volver a intentarlo".

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Marín se retiró en marzo de 2026, días antes del Europeo que se celebraría en su Huelva natal. Rivas recuerda que ella le pidió que volviera a entrenarla para esta competición, en la que quería retirarse, pero su extécnico le aconsejó que "hay que saber retirarse".

"Le dije: 'Caro, ¿cómo quieres que sea tu vejez? Sé que quieres ser madre; si quieres jugar con tus hijos al bádminton, te va a costar. Sé que te gusta montar a caballo; subirte a un caballo te va a costar. No creo que merezca la pena'", confiesa Rivas.

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Ahora, después de años siendo el 'conejillo de Indias' voluntario de los experimentos del entrenador, Rivas quiere seguir contando con ella. "A mí me gustaría que ella estuviera implicada, porque ha sido parte del proceso. Ha sufrido todos los experimentos que hemos hecho y los ha asumido con valentía. Tendremos una reunión para ver los pasos a seguir", reconoce.

Cuando Marín acudió a Rivas para el 'último baile' en el Europeo, este se encontraba, desde 2022, en la Federación francesa de bádminton. Dejó el cargo en 2025. En 2026, Francia ganó dos oros en los Mundiales de bádminton de Nueva Deli.

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"Yo he aportado mi granito de arena, no me atribuyo esos resultados. Han sido muy inteligentes en sacar lo mejor de cada persona que ha estado allí. Yo tuve mucha resistencia allí también, sobre todo por parte de los jugadores. Yo estaba mal acostumbrado, le decía a Carolina: 'Haz esto', y lo hacía. Y eso en Francia no funciona; al contrario, hay que tener un proceso mucho más largo", apunta el entrenador.

"Es un sistema basado en la tradición del bádminton, un deporte que se intenta escurrir, pero no tiene escapatoria de las ciencias del deporte. Lo que he aplicado es la ciencia del deporte, que para eso me contrataron. Empezamos a trabajar con los datos, con vídeos, y pusimos la táctica como centro de todos los procesos. Cuando yo llegué, nadie hacía entrenamiento mental, era algo como tabú. Cuando yo me fui, todos", termina. EFE

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