Las comunidades del PP se plantan ante el Plan de Inclusión Educativa y votan en contra

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Madrid, 18 sep (EFE).- Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han plantado ante el Plan Estratégico de Educación Inclusiva que propone el Gobierno y han votado en contra del diseño y los criterios que había establecido el Ministerio ante la queja de que no contaba con una memoria económica.

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha anunciado que en la Conferencia Sectorial de Educación que este viernes se ha prolongado durante casi cuatro horas ha sido rechazado "el marco conceptual" de un plan que pretendía ayudar a la inclusión de 1,55 millones de alumnos con algún problema de aprendizaje y ha criticado que ha sido un "posicionamiento ideológico".

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"Venían con una posición prefijada y una estrategia convergente", ha dicho tras señalar que el plan ha sido rechazado por 12 comunidades autónomas (del PP y la de Canarias), mientras que el resto, las otras cinco y el Ministerio de Educación, han votado a favor.

En el orden del día también estaba distribuir 31,3 millones de euros para el impulso de la Formación Profesional, que sí han sido aprobados por todas las comunidades, aunque fuentes de la Consejería de Educación de Madrid han señalado a EFE que "no estamos de acuerdo con los criterios de reparto".

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Y sobre el plan estratégico de inclusión educativa, la Comunidad de Madrid ha incidido en que "tiene un compromiso firme con la Educación Especial y la libertad de elección de las familias, y entendemos que el objetivo del plan es acabar con este modelo".EFE