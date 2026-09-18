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La portería a cero, asignatura pendiente del Real Madrid de Mourinho

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Alba Calzado

Madrid, 18 sep (EFE).- Jose Mourinho insistió desde su llegada al Real Madrid en que la defensa debía ser tarea de once y, a pesar de tener casi todos los efectivos disponibles y un Courtois en estado de gracia, las desconexiones del equipo en las segundas partes han llevado a los blancos a dejar su portería a cero en solo una ocasión de siete partidos disputados.

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En la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Elche (2-3), Mourinho afirmó que le preocupa encajar goles "de cara a cada partido". "Me gusta mucho marcar siempre, pero me gusta controlar los partidos, no me gusta regalar. No se trata de goles, se trata de regalar el control de los partidos. Ellos, cuando han metido sus goles, les entregamos el control del juego", añadió.

El técnico portugués se refería a esos tramos de desconexión tras el descanso, esa segunda cara de las tres que comentó tras el Elche que tiene su equipo. Tramos en los que han llegado cinco de los siete tantos encajados por el Madrid este curso. Lo que preocupa al entrenador no es recibir tantos en contra, sino hacerlo sistemáticamente cuando los jugadores se relajan.

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Aunque no es la primera vez que al Real Madrid de Mourinho le cuesta dejar la portería a cero en un arranque de temporada, sí es su peor dato. En su primera etapa al frente del equipo blanco, el curso de su debut (2010/2011) fue el mejor en este registro, con seis partidos sin encajar gol de los siete primeros entre LaLiga EA Sports y la Liga de Campeones. Al año siguiente, fueron cuatro. En el último, fueron dos. Ahora, en su regreso, es solamente uno, contra el Málaga en el Bernabéu (4-0).

El tanto recibido contra el Betis en la segunda mitad supuso la derrota del Madrid, a pesar de que en ese encuentro efectuó 20 disparos. Los goles de Inter y Rayo provocaron los pitos del Santiago Bernabéu, que no quería tener que sufrir. Y, en Elche, los dos tantos del conjunto ilicitano le dieron momentáneamente el empate, hasta que Carlos Espí salió al rescate de los blancos con un gol 'in extremis'.

Y eso que el Madrid, a diferencia de otras temporadas, tiene a prácticamente todos los efectivos disponibles. Los lesionados de larga duración Éder Militao y Ferland Mendy (quien no está inscrito en la lista de la Liga de Campeones) fueron suplidos en el mercado veraniego por los fichajes de Konaté y Dumfries. Se fue Fran García y llegó Cucurella, y permanecen en el equipo Huijsen, con más galones que el curso pasado, Rüdiger, Trent, Carreras y Asencio.

Además, en la portería, Thibaut Courtois se ha vuelto a confirmar como un jugador imprescindible. A pesar de su veteranía, que le ha llevado a renunciar a disputar la Liga de Naciones con su selección para centrarse en el Real Madrid, el belga continúa en un estado de forma excepcional, con 23 paradas entre LaLiga y la Liga de Campeones. Es el único jugador que ha disputado todos los minutos oficiales disponibles.

Ante el Atlético de Madrid, la capacidad defensiva de los de Mourinho se pone a prueba. De los últimos quince derbis oficiales, solo en dos ocasiones uno de los dos equipos se quedó sin marcar, y en ambos casos fue el Real Madrid. Los blancos, con el técnico portugués a la cabeza, querrán darle la vuelta a esta estadística. EFE

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