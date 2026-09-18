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Estudiantes, el infiltrado entre los brasileños

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Luis Alejandro Amaya E.

Redacción Deportes, 17 sep (EFE).- El Estudiantes de La Plata argentino evitó que las semifinales de la Copa Libertadores se convirtieran en un cuadrangular brasileño al dejar en el camino a Corinthians y será rival de Flamengo, mientras que Fluminense y Palmeiras se enfrentarán en una lucha entre cariocas y paulistas por el otro boleto a la final del 28 de noviembre en Montevideo.

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En el primer encuentro de la vuelta de los cuartos de final, Platense, con tantos de Guido Mainero en el minuto 30 y de Bruno Sepúlveda en el 47, ponía contra las cuerdas a Fluminense al esfumar la ventaja de 2-0 que el Tricolor de Río de Janeiro había cosechado una semana atrás en el Maracaná.

Pero el uruguayo Agustín Canobbio, en el minuto 57, le devolvió el alma al cuerpo de los dirigidos por Marcílio Dias da Silva 'Marcão' que, con el 2-3 global, avanzaron hacia unas semifinales en las que los espera Palmeiras.

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El ‘Verdao’ de Abel Ferreira partía con una exigua ventaja de 1-0 sobre la Liga de Quito, pero los ecuatorianos no estaban dispuestos a rendirse. Marlon Freitas le dio la ventaja a los visitantes en el minuto 10, pero en el 15 Luis Segovia puso el 1-1 para los quiteños.

Palmeiras llegó al 1-2 en el 73 por intermedio de una pena máxima convertida por Vítor Roque en el 73 y se pensaba que ya todo estaba consumado, pero entonces Michael Estrada apeló a la épica y anotó sendos goles en el 90 y el 93 para mandar la serie a la definición desde el punto penal, en la que los paulistas se impusieron por 3-4.

Puede que haya habido malas jornadas en la ya extensa carrera del delantero neerlandés Memphis Depay, pero la del 16 de septiembre de 2026 seguro que no la olvidará.

En el minuto 12 del agregado a los 90 reglamentarios, la exestrella del Barcelona y el Manchester United inglés al servicio de Corinthians tuvo en una pena máxima la oportunidad de llevar la serie contra Estudiantes de La Plata a los penaltis, pero la voló por los aires.

Los corinthianos no contaban con esto y mucho menos con el tanto de Alexis Castro en el 87, que a la larga le dio la clasificación a los ‘pincharratas’, dirigidos por Alexander Medina, que se medirán por un pasaje a Montevideo con Flamengo.

El Mengao, que llevaba una ventaja de 0-2 tras la ida en Quito ante Independiente del Valle, sufrió este jueves en el Maracaná en la vuelta, pero al final logró la paridad 1-1 que le aseguró la clasificación.

- Partidos de ida de las semifinales:

13.10: Estudiantes de La Plata (ARG) - Flamengo (BRA)

14.10: Fluminense (BRA) - Palmeiras (BRA)

- Partidos de vuelta de las semifinales:

20.10: Flamengo (BRA) - Estudiantes de La Plata (ARG)

21.10: Palmeiras (BRA)- Fluminense (BRA). EFE

(foto)

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