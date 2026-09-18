El Spotify Camp Nou, el eje del futuro económico del Barça

Guardar

Víctor Martí

Barcelona, 18 sep (EFE).- Ingresar 1.450 millones de euros dentro de cinco años es el objetivo que persigue el Barça por medio del Spotify Camp Nou, aunque para ello los socios compromisarios de la entidad tienen que validar una ampliación crediticia de 300 millones para acabar las obras del estadio y sus alrededores, justo la semana en la que el coliseo azulgrana ha sido elegido como sede de la final de la Liga de Campeones de 2029.

PUBLICIDAD

Mientras en el césped el primer equipo de fútbol se afianza como uno de los principales aspirantes a conquistar la 'Champions', la economía de la entidad afronta una etapa de transición a la espera de que finalice la reforma del recinto, prevista para 2028.

Cuando eso ocurra, el estadio azulgrana, que actualmente cuenta con un aforo parcial de unos 62.000 espectadores frente a los 105.000 proyectados, funcionará a pleno rendimiento, lo que permitirá incrementar la facturación, aunque una parte de los ingresos derivados de la explotación del recinto se destinará a pagar el crédito de la remodelación.

PUBLICIDAD

La ampliación del préstamo para financiar las obras del Espai Barça, que la asamblea general ordinaria debe aprobar este sábado, alcanza los 300 millones de euros, que se suman a los 1.450 millones ya acordados en la primera fase de financiación.

Los compromisarios, que son los representantes de los socios, también deben dar luz verde a la emisión de bonos con derechos audiovisuales por valor de 210 millones de euros, una operación con la que el club pretende obtener liquidez.

PUBLICIDAD

Según la entidad, la desviación presupuestaria de las obras del recinto responde a factores externos, como el contexto geopolítico o la dificultad para encontrar mano de obra, entre otras cuestiones, así como a mejoras en el proyecto que inicialmente no estaban previstas.

Mientras tanto, en los despachos se trabaja con el objetivo de alcanzar los 1.450 millones de euros de ingresos en el último curso (2030-2031) del mandato del actual presidente de la entidad, Joan Laporta.

PUBLICIDAD

Serían unos 400 millones más que los que ingresó el Barcelona al cierre del último ejercicio económico, cuando alcanzó los 1.060 millones, unas cuentas que los compromisarios deben ratificar en la asamblea.

La fotografía actual de las cuentas muestra una facturación récord -la entidad superó por primera vez los 1.000 millones de euros-, si bien cerró el ejercicio con unas pérdidas netas de 18 millones de euros.

PUBLICIDAD

Se trata del tercer curso consecutivo en el que el club registra pérdidas. En la temporada 2023-2024, estas alcanzaron los 91 millones de euros, mientras que en la 2024-2025 el saldo negativo se situó en los 17 millones.

Otra de las partidas que experimentó una variación más destacada en las cuentas del último curso fue la referente al endeudamiento. La deuda neta, según el criterio de LaLiga, se situó a 30 de junio de 2026 en 607 millones de euros, con un incremento de 138 millones (+29 %) respecto a los 469 millones del curso anterior.

PUBLICIDAD

Este notable aumento se debe a que el Barça ha empezado a pagar los intereses de la financiación de las obras del estadio, cuya explotación parcial sigue condicionando algunos parámetros contables de las cuentas del club.

Un ejemplo es el patrimonio neto -el valor real que posee el Barcelona después de restar todas las deudas a los bienes y derechos-, que pasó de los -153 millones de euros del curso anterior a los 168 millones negativos al cierre del ejercicio 2025-2026.

PUBLICIDAD

Cierto es que a los ejecutivos de la entidad no les beneficia la normativa contable vigente, ya que la partida referente al inmovilizado intangible deportivo está valorada en función del coste de adquisición y, por tanto, no recoge el valor de los jugadores del primer equipo formados en La Masia.

Actualmente, la contabilidad del club valora la plantilla del primer equipo de fútbol en 276 millones, lejos de los 1.260 que refleja el portal especializado Transfermarkt.

PUBLICIDAD

En cualquier caso, el Barça confía en normalizar su patrimonio neto a medida que aumenten los ingresos procedentes de la explotación del estadio, gracias principalmente a la venta de entradas y de paquetes de hospitalidad asociados a los asientos VIP.

De momento, el Barcelona ha proyectado para el próximo ejercicio, el 2026-2027, un presupuesto continuista, con un aumento de los ingresos hasta los 1.195 millones de euros gracias al incremento de la facturación del Camp Nou, que contará con más asientos disponibles, y al aumento de las partidas comerciales.

Todo ello, con un incremento de los gastos de explotación. En este sentido, la partida referente a los salarios deportivos será la que experimente una mayor variación, al pasar de los 571 millones actuales a los 636 millones previstos.

El club prevé cerrar el ejercicio con un resultado neto positivo de un millón de euros, una cifra que deberá aumentar cuando finalicen las obras del Spotify Camp Nou, la clave para entender la situación económica en la que se encuentra la entidad.

Con el estadio a pleno rendimiento, el Barça, valorado por Forbes en 6.500 millones de euros, prevé alcanzar los ya mencionados 1.450 millones de facturación, con los que pretende hacer frente a una deuda financiera agregada que, incluyendo la financiación del Espai Barça, asciende a 2.680 millones de euros.

Si estas previsiones se cumplen, el objetivo es pasar de los 184 millones de EBITDA -el indicador que mide el beneficio bruto de explotación de una empresa antes de restar los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones- a más de 370 millones previstos para el último año de la presidencia de Joan Laporta. El Spotify Camp Nou es la gran baza para alcanzar dichos objetivos. EFE