Espana agencias

El Getafe, tres rojas y una sospecha en el club azulón: el rasero no es el mismo

Guardar

Juan José Lahuerta

Madrid, 18 sep (EFE).- El Getafe perdió justamente ante el Betis. Los datos hablan por ellos mismos: recibió 22 remates, hizo ocho y David Soria evitó que el 1-0 de Abde fuera más amplio. Pero el equipo de José Bordalás regresó de La Cartuja con una sensación: las tarjetas aparecen más rápido cuando la falta la comete un jugador azulón.

PUBLICIDAD

La expulsión de Mario Martín fue la tercera del Getafe en seis jornadas. Antes se marcharon Kiko Femenía, con roja directa ante el Alavés, y Zaid Romero, por doble amonestación frente al Celta. Una roja cada dos partidos de Liga y cuatro en ocho encuentros oficiales si se añade la de Abdel Abqar contra el Partizán.

No todas fueron iguales y es interpretable si son o no errores arbitrales. El Getafe es un equipo intenso y ante el Betis cometió 24 faltas por trece de su rival. Pero la comparación con acciones adversarias ha instalado en el club azulón una duda sobre la uniformidad del criterio.

PUBLICIDAD

El primer episodio llegó contra el Alavés en la primera jornada. Femenía entró con la pierna extendida sobre Abde Rebbach, recibió una amarilla y fue expulsado con 0-0 en el minuto 42 después de que el VAR llamara al árbitro Manuel Jesús Orellana Cid. El Getafe, acabaría perdiendo 3-0.

La discusión aumentó por las imágenes borrosas y lejanas mostradas en el monitor. El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, evitó valorar la decisión, pero en declaraciones a la Cadena Ser reconoció que "las imágenes se quedaron cortas".

Bordalás protestó por la rapidez de las amonestaciones: "Puedo decir que no nos tratan de la misma manera. Empieza el partido y la primera falta la sancionan con amarilla, la segunda también".

Un mes después, la acción reapareció en La Cartuja. En el minuto 18, Junior Firpo dejó la plancha sobre la pierna de Francho Serrano, que mostró las marcas de los tacos.

El colegiado José María Sánchez Martínez señaló la falta, pero no amonestó al lateral. La tarjeta fue para Bordalás por protestar. El técnico también recordó una entrada anterior de Ángel Ortiz sobre Satriano sin castigo disciplinario. Ortiz sí vio después una amarilla por otra falta sobre el uruguayo.

Las acciones de Femenía y Junior Firpo no fueron idénticas, pero se parecieron lo suficiente para alimentar la queja: una provocó la intervención del VAR y una roja; la otra acabó sin tarjeta y con Bordalás amonestado.

La segunda expulsión del Getafe llegó ante el Celta en la cuarta jornada. El central argentino Zaid Romero vio dos amarillas tras cometer sus dos únicas faltas. Ninguna cortó una ocasión manifiesta ni se produjo cerca del área.

"Es cuanto menos extraño que dejen a un equipo con uno menos por dos faltas sin aparente peligro", lamentó Bordalás, que añadió: "No son acciones agresivas en las que digas que se merecen la expulsión. Es evidente que a nosotros no se nos trata de la misma manera".

Y la tercera roja apareció contra el Betis. Mario Martín, amonestado desde el minuto 53, recibió la segunda amarilla en el 87 tras una disputa con el brasileño Natan. El bético le pisó previamente y el centrocampista soltó después la pierna.

Sánchez Martínez interpretó que Mario Martín derribó a Natan y lo expulsó. Al ser una segunda amarilla, el VAR no podía corregir la decisión. "Mario quita la pierna, va sin maldad. Encoge la pierna, pero tenemos que aprender de esas acciones", señaló Bordalás.

El entrenador azulón también cuestionó la acción que decidió el partido. El VAR validó el gol de Abde tras revisar una posible mano del marroquí y la posición de Isco delante de Soria.

"Ha habido detalles que nos han penalizado, sobre todo el gol porque cuanto menos es extraño. Está Isco delante de David Soria y obviamente no tiene esa visibilidad. La regla dice que cuando se obstaculiza al portero se puede anular", declaró Bordalás.

El Betis mereció ganar y el Getafe no puede explicar la derrota sólo desde el arbitraje. Sin embargo, tres expulsiones en seis jornadas y el diferente castigo de entradas comparables alimentan la discusión abierta por Bordalás desde el inicio del curso. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de carpaccio de higos: un aperitivo sencillo para aprovechar la temporada

Los higos Coll de dama llegan a su punto óptimo a finales de verano y se convierten en la base de este carpaccio, un aperitivo que combina dulzura, frescura y crujiente en un solo plato

Receta de carpaccio de higos: un aperitivo sencillo para aprovechar la temporada

Guitarricadelafuente y el pueblo de su abuela en Teruel que marcó su vida: tiene 80 habitantes y es Bien de Interés Cultural

El cantante, que pasó buena parte de su adolescencia en esta localidad de Huesca, encontró entre sus calles y paisajes una fuente de inspiración que todavía permanece en su música

Guitarricadelafuente y el pueblo de su abuela en Teruel que marcó su vida: tiene 80 habitantes y es Bien de Interés Cultural

Jonathan Andic se interesó y quiso presenciar un ejercicio terapéutico que simulaba empujar a un familiar por un barranco dos semanas antes de la muerte de su padre

Según el testimonio de una colaboradora de la terapeuta de Jonathan, el heredero de Mango se ofreció como observador de esa práctica, pensada originalmente para tratar a un paciente esquizofrénico que odiaba a su madre

Jonathan Andic se interesó y quiso presenciar un ejercicio terapéutico que simulaba empujar a un familiar por un barranco dos semanas antes de la muerte de su padre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial, con dos novedades: “Yo me siento más caballa que ayer”

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial, con dos novedades: “Yo me siento más caballa que ayer”

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

ECONOMÍA

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en 4 años menos que la media de estudiantes

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en 4 años menos que la media de estudiantes

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso, puedes poner una demanda para irte con indemnización”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades