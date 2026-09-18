El campo anuncia protestas en todo el país por el alza "inasumible" del precio del gasóil

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Madrid, 18 sep (EFE).- Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA se movilizarán próximamente en todo el país para protestar por la subida "inasumible" del precio del combustible y porque las ayudas expiran a finales de este mes sin haber recibido alternativas desde las administraciones.

Así lo han avanzado en un comunicado conjunto las tres organizaciones que reclaman respuestas "inmediatas" porque el gasóleo agrícola ha subido un "48 %" en un año.

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Ante ello, ven necesario convocar de "forma urgente" estas protestas en fechas y lugares que detallarán en los próximos días. EFE